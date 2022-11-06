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المرأة

مُجدداً جويل مردينيان حديث الجمهور.. شق فستانها الأحمر المُثير أغضب المتابعين: "كتير أوفر" (صور وفيديو)

Lebanon 24
06-11-2022 | 03:04
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شاركت المذيعة وخبيرة التجميل جويل مردينيان بمهرجان "ضيافة" الذي أقيم مؤخرا في دبي.

 

وأطلت جويل بفستان أحمر جريء أثار الجدل بين المتابعين.

 

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A post shared by Joelle Mardinian (@joellemardinian)


 
 

فقد تميز الفستان بريش كثيف عند منطقة الأكتاف، إضافة إلى فتحة عند الجانب تصل لأعلى الساق.

A post shared by Joelle Mardinian (@joellemardinian)

 

 
 

وفي حين اعتبر البعض ان فستانها مُثير وأنيق، اعتبر البعض الآخر ان إطلالتها مبالغ فيها و"كتير اوفر" كما علق أحد المتابعين. ما رأيكم بها؟

المصدر: "رصد" لبنان 24
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