مُجدداً جويل مردينيان حديث الجمهور.. شق فستانها الأحمر المُثير أغضب المتابعين: "كتير أوفر" (صور وفيديو)

شاركت المذيعة وخبيرة التجميل جويل مردينيان بمهرجان "ضيافة" الذي أقيم مؤخرا في دبي.
وأطلت جويل بفستان أحمر جريء أثار الجدل بين المتابعين.
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A post shared by Joelle Mardinian (@joellemardinian)
A post shared by Joelle Mardinian (@joellemardinian)
فقد تميز الفستان بريش كثيف عند منطقة الأكتاف، إضافة إلى فتحة عند الجانب تصل لأعلى الساق.
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وفي حين اعتبر البعض ان فستانها مُثير وأنيق، اعتبر البعض الآخر ان إطلالتها مبالغ فيها و"كتير اوفر" كما علق أحد المتابعين. ما رأيكم بها؟