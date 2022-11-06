مُجدداً جويل مردينيان حديث الجمهور.. شق فستانها الأحمر المُثير أغضب المتابعين: "كتير أوفر" (صور وفيديو)

شاركت المذيعة وخبيرة التجميل جويل مردينيان بمهرجان "ضيافة" الذي أقيم مؤخرا في دبي.

وأطلت جويل بفستان أحمر جريء أثار الجدل بين المتابعين.

فقد تميز الفستان بريش كثيف عند منطقة الأكتاف، إضافة إلى فتحة عند الجانب تصل لأعلى الساق.

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A post shared by Joelle Mardinian (@joellemardinian)





وفي حين اعتبر البعض ان فستانها مُثير وأنيق، اعتبر البعض الآخر ان إطلالتها مبالغ فيها و"كتير اوفر" كما علق أحد المتابعين. ما رأيكم بها؟