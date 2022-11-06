ألوان الشعر هذه ستكون موضة الشتاء

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ها قد اقتربنا من الشتاء، وإذا كان لون شعرك لايزال يتشبث بروح الصيف، فقد حان الوقت لبدء التفكير في تغيير الظل الموسمي، المستوحى من ألوان الشعر الشائعة لخريف وشتاء 2022.أشقر لؤلؤيتم رصد هذا اللون على الجميع من كيم كارداشيان إلى ميغان فوكس وإيما تشامبرلين، وهو تحول طفيف من الدرجة اللونية من الأشقر البلاتيني التقليدي. ويمكن القول بأن هذا اللون يخلق ظلاً، يكمل مجموعة من درجات ألوان البشرة.لكن، عليكِ الحذر، حيث إن إزالة كل الصبغة من شعرك عملية طويلة، يمكن أن تسبب ضرراً ويجب تركها للمحترفين، كما يوصى بالحفاظ على الشامبو الفضي، واستخدام منتجات الترطيب لتقليل التكسر.النحاسي الفاخرظهرت كيندال جينر لأول مرة بهذا اللون الدافئ الأنيق، الذي ينتقل إلى درجات أعمق وأكثر ثراءً هذا الموسم، كما رأينا تيسا تومسون، وشاي ميتشل، وفيبي داينيفور.ومن الملاحظ أن الألوان انجرفت من الأشقر الخوخي الناعم، الذي كان شائعاً طوال فصل الصيف، إلى ظلال الفراولة الداكنة، بينما تعمقت التكرارات الترابية لهذا الاتجاه في اللون البني والأحمر الدافئ.الأسودقد لا تكون الظلال الداكنة لفصل الخريف مفهوماً ثورياً للجمال، لكن تعني التعمق أكثر، حيث تطلب العميلات بشكل متزايد ألواناً مثل شعر ميغان فوكس، ودوا ليبا، الداكن والحريري.الورديقد تبدو تجربة تدفقات الألوان الزاهية كأنها حركة جمال تقتصر على الأشهر الأكثر دفئاً، لكن هذا الموسم الذي يتسم بالمرح والإيجابية للون الوردي، وقد شهد تحولاً نحو ظلال أكثر نعومة، ممزوجة بدرجات اللون الخوخي، إنه ظل يرفع الروح، تم رصده على جيسيكا رينيه ويليامز، وإيما تشامبرلين.الموكا تشوكايأتي هذا اللون من ثقافة المقهى بألوان فخمة ممزوجة بلمحات من الشوكولاتة والقهوة والقرفة وخير الكراميل، وهو لون اعتمدته هايلي بيبر، وهو لون مضمون لمنحك لوناً متعدد الأبعاد أكثر، بدلاً من مجرد وضع ظل واحد مثل البني.