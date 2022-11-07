غادة عبد الرازق لهيفاء وهبي: خليكي في شغلك!

وجّهت الممثلة المصرية غادة عبد الرازق نصيحة لزميلتها الفنانة هيفاء وهبي، بعد تعرضها لموجة من التنمر على خلفية انتشار صورة لها ظهرت فيها بملامح مختلفة تماما عن شكلها الحقيقي.



وقالت غادة عبد الرازق في تصريحات إعلامية، إن "الحل سهل جدا وعلى هيفاء وهبي عدم التركيز في الكلام السلبي"، موضحة "أنا شايفة النجمة أصلا متركزش في الكلام ده، بس الحل سهل جدا"، مضيفة: "في مثل بيقول شيل ده من ده يرتاح ده عن ده، خليكي في شغلك ونجوميتك، خليكي في اللي بيحبوكي، ليه بتدوري على اللي مبيحبوكيش".

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