24
o
بيروت
30
o
طرابلس
9
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
22
o
النبطية
18
o
زحلة
17
o
بعلبك
10
o
بشري
24
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
غادة عبد الرازق لهيفاء وهبي: خليكي في شغلك!
Lebanon 24
07-11-2022
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجّهت الممثلة المصرية غادة عبد الرازق نصيحة لزميلتها الفنانة هيفاء وهبي، بعد تعرضها لموجة من التنمر على خلفية انتشار صورة لها ظهرت فيها بملامح مختلفة تماما عن شكلها الحقيقي.
وقالت غادة عبد الرازق في تصريحات إعلامية، إن "الحل سهل جدا وعلى هيفاء وهبي عدم التركيز في الكلام السلبي"، موضحة "أنا شايفة النجمة أصلا متركزش في الكلام ده، بس الحل سهل جدا"، مضيفة: "في مثل بيقول شيل ده من ده يرتاح ده عن ده، خليكي في شغلك ونجوميتك، خليكي في اللي بيحبوكي، ليه بتدوري على اللي مبيحبوكيش".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"بلبلة" طارئة في سوق الدولار.. هل من علاقة لمَصرف لبنان؟
Lebanon 24
"بلبلة" طارئة في سوق الدولار.. هل من علاقة لمَصرف لبنان؟
08:48 | 2022-11-06
06/11/2022 08:48:33
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة في خلدة.. هكذا قُتِل مواطن من آل جعفر!
Lebanon 24
جريمة مروّعة في خلدة.. هكذا قُتِل مواطن من آل جعفر!
07:10 | 2022-11-06
06/11/2022 07:10:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم نائباً.. والدته فارقت الحياة!
Lebanon 24
الموت يُؤلم نائباً.. والدته فارقت الحياة!
16:44 | 2022-11-06
06/11/2022 04:44:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما افتتح على تسعيرة مرتفعة.. هذا ما سجله الدولار عصراً!
Lebanon 24
بعدما افتتح على تسعيرة مرتفعة.. هذا ما سجله الدولار عصراً!
09:40 | 2022-11-06
06/11/2022 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معركة فرنجية لم تبدأ بعد.. بإنتظار مساعي الحلفاء
Lebanon 24
معركة فرنجية لم تبدأ بعد.. بإنتظار مساعي الحلفاء
06:00 | 2022-11-06
06/11/2022 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
03:48 | 2022-11-07
بعد احتفالها بعيدها بأجواء فخمة.. زوجة راغب علامة حديث الجمهور بسيارتها الرياضية الفارهة (صور)
02:54 | 2022-11-07
صور قديمة للإعلامية منى أبو حمزة تنتشر.. شاهدوا كيف كانت هل تغيرت كثيراً؟
23:00 | 2022-11-06
مكونات طبيعيّة تعمل على تفتيح لون الشعر...هل تعرفونها؟
16:00 | 2022-11-06
ألوان الشعر هذه ستكون موضة الشتاء
14:00 | 2022-11-06
إليكِ علامات مبكرة للزواج الفاشل
11:00 | 2022-11-06
هذا ما تفكّر شيرين به جدياً.. وما علاقة منة شلبي؟
فيديو
طليقة فنان شهير بملابس النوم مع عمر كمال بمنزله.. والأخير يحذف الفيديو سريعا شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
طليقة فنان شهير بملابس النوم مع عمر كمال بمنزله.. والأخير يحذف الفيديو سريعا شاهدوا ماذا حصل
04:09 | 2022-11-07
07/11/2022 11:43:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الفنان الشهير ابن الـ 34 سنة جُثة داخل حوض استحمام منزله! (فيديو)
Lebanon 24
الفنان الشهير ابن الـ 34 سنة جُثة داخل حوض استحمام منزله! (فيديو)
04:08 | 2022-11-06
07/11/2022 11:43:14
Lebanon 24
Lebanon 24
نائبة أميركية تُثير الجدل بتصريحاتها: لن نصرف سنتا واحدا لأوكرانيا (فيديو)
Lebanon 24
نائبة أميركية تُثير الجدل بتصريحاتها: لن نصرف سنتا واحدا لأوكرانيا (فيديو)
23:30 | 2022-11-05
07/11/2022 11:43:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact