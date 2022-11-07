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المرأة
إيناس الدغيدي تكشف حقيقة ارتباطها بمحمود عبد العزيز.. ماذا قالت؟
Lebanon 24
07-11-2022
|
05:00
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بعد انتشار العديد من الشائعات التي طالتها بشأن علاقتها بالفنان محمود عبد العزيز وحقيقة طلبه الزواج منها، وضعت المخرجة إيناس الدغيدي حدا لكافة تلك الأقاويل والشائعات، كما كشفت عن حقيقة عرض الزواج منها من جانب عدد من النجوم.
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وقالت إيناس الدغيدي في تصريحات صحافية: "لم أتلق أي عروض زواج من جانب الفنانين وكل ما يتردد مجرد شائعات وهي أقاويل عارية تماما من الصحة".
وأضافت: "حتى طلب زواج محمود عبد العزيز منى كان غير جاد حيث كنا مع الفنانة نجلاء فتحي في فيلم "عفوا أيها القانون" ولم يتعد الأمر مجرد الهزار وانتهى في نفس الجلسة التي جمعت بيننا".
وأوضحت الدغيدي: "أن ما دار بيني وبين الإعلامية بوسي شلبي كان مجرد هزار وليس هناك أي علاقة سوى علاقة الزمالة والعمل التي جمعت بيني وبين محمود عبد العزيز"، مشيرة الى ان "في العمل كنت جادة للغاية ولم يكن هناك مجال للعلاقات العاطفية أو الزوجية بالنسبة لى ولذلك لم أتلق أي عروض زواج من فنانين".
وتحدثت إيناس الدغيدي عن مشروعها السينمائي الذى يدور عن زنى المحارم لكنه لم يظهر حتى الآن ومسلسلها الذي تسعى لتنفيذه إلا أنه يحتاج إلى ميزانية ضخمة.
المصدر: لها
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