بعد والدتها هل تعرضت ابنة شيرين عبدالوهاب للضرب؟.. صورة توضح ما حصل

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أثارت هنا، ابنة الفنانة شيرين عبدالوهاب، حالة من الجدل، بعد ظهورها في فيديو عبر حسابها في تطبيق "تيك توك"، بآثار عنف بارزة على عينيها، ما جعل البعض يظن أنها تعرضت للضرب.وأوضحت "هنا" حقيقة الفيديو، بعد التساؤلات العديدة التي وجهت لها، وظهرت في مقطع فيديو لتطمئن متابعيها وجمهور والدتها عليها، وتوضح حقيقة تعرضها للضرب، مشيرة الى انّها لم تتعرض لأي عنف أو ضرب، وأن الأمر هو مجرد أدوات تجميلية قامت باستخدامها للاحتفال بالهالوين.من ناحية أخرى، كانت "هنا" قد عادت للظهور مع والدها الفنان محمد مصطفى مجدداً بعد فترة غياب. ونشرت هنا فيديو لها بصحبة والدها على حسابها في "تيك توك"، على أنغام أغنية "Here with me".يذكر أن شيرين عبدالوهاب كانت قد غادرت المستشفى، بعد عشرين يوماً من مكوثها فيه، لتلقي العلاج، وانتقلت إلى منزلها، حسبما أكد محاميها ياسر قنطوش.