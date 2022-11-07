فتيات كارداشيان نسخة عن والدتهن.. فما القصة؟

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يبدو أن فتيات كارداشيان أردنَّ أن يكون الاحتفال بعيد ميلاد والدتهن كريس جينر هذه المرة مختلفاً، وقررنَّ تكريمها والتعبير عن حبهنَّ لها على طريقتهن الخاصة.وفي التفاصيل، فقد قررت الفتيات ارتداء الأزياء الخاصة والشهيرة بوالدتهن، واعتماد تسريحات شعرٍ متوافقة ومشابهة لتسريحة شعر الأم التي بلغت عامها الـ67.وظهرت كيم وكلوي وكورتني وكايلي في عددٍ من مقاطع الفيديو شاركنها عبر حساباتهن في إنستغرام، بأزياء كريس وبإطلالاتٍ طبق الأصل، لتبدو الفتيات وكأنهن نسخةٌ طبق الأصل عن والدتهن.وشرحت كيم، (42 عاماً)، في خاصية "الستوري" عبر حسابها في إنستغرام، الأمر، حيث قالت: "حسناً، إنه عشاء عيد ميلاد والدتي والذي كان عنوانه ارتدي أفضل زيٍ لكريس".وعرضت نجمة تلفزيون الواقع الشهيرة، بعد ذلك باروكة شعر مستعار سوداء تشبه إلى حدٍ كبير تسريحة شعر والدتها المميزة، بينما كانت ترتدي فستاناً باللون الأخضر مزيناً بالترتر، سبق وأن ارتدته كريس سابقاً خلال صورةٍ عائلية للاحتفال بالكريسماس.أما كلوي فاختارت ارتداء نظارات شمسية كبيرة، وبدلة مطبعة بنقشات الزهور، وحذاءً بكعبٍ أحمر كان مشابهاً جداً للنسخة الأصلية التي ارتدتها والدتها ذات مرة.في حين اختارت كايلي أن تطل بإطلالةٍ لوالدتها من الثمانينيات، إذ ارتدت فستاناً طويلاً باللون الأسود مزيناً بالترتر.ومن الواضح أن الأم الستينية كانت سعيدةً للغاية، حيث ظهرت في عدة مقاطع فيديو من حفلتها، وهي تضحك مع الأصدقاء على مائدة عشاء كبيرة، كما شوهدت نجمة الواقع محاطة بمجموعة من الأصدقاء الذين يهتفون لها وهي تغني الكاريوكي في وقت ما من الليل.