كم مرة يُنصح بغسل الشعر؟... خبير يجيب

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يؤكد خبراء التجميل أن روتين العناية بالشعر يختلف باختلاف طبيعته والموسم والظروف، وبالتالي لا إجابة واحدة تناسب الجميع حول عدد المرات الأمثل لغسل الشعر، أو ما يمكن فعله للحفاظ عليه خلال أيام الراحة.وقال الدكتور أنتوني روسي، مساعد طبيب الأمراض الجلدية لدى مركز "ميموريال سلون كيترينغ" للسرطان في مدينة نيويورك، وزميل الأكاديمية الأميركية لجمعية الأمراض الجلدية: "يعتقد بعض الناس أنه يتعيّن عليهم غسل شعرهم كل يوم، وإلا سيحصلون على شعر دهني للغاية، ولكن إذا منحوا أنفسهم فرصة، فقد يرون أنه ليس لديهم في الواقع فروة رأس أو شعر دهني". وأضاف: "من ناحية أخرى، قد لا يتمكّنون من تحمّل البقاء لفترة طويلة من دون غسل شعرهم، لأنهم يشعرون أنّ فروة رأسهم تصبح دهنية جداً".ويعتمد عدد مرات تنظيف الشعر على عوامل عدّة، من ضمنها: نوع الشعر، ومدى دهنية فروة رأسك، ومستويات النشاط اليومي والأسبوعي، إضافة الى الظروف المناخية.ويؤكد الخبراء ان كثرة غسل الشعر يمكن أن يؤدي إلى جفافه وجعله باهتاً، في حين أنّ تراكم الزيوت بسبب عدم غسله بشكل كافٍ قد يؤدي أيضاً إلى انبعاث روائح كريهة منه وظهور القشرة.وأوضح روسي أنه يجب غسل الشعر في الحالة الطبيعية مرة أو مرتين فقط في الأسبوع، ولكن إذا أضفتِ مواد كيماوية يمكنها أن تجعل شعرك أكثر جفافاً مثل التشقير أو التجعيد أو كريمات التمليس، فقد ترغبين في غسله أقل من مرة أسبوعياً لتجنب تكسّر الشعر، أو تقصفه أو تقصف أطرافه.أما إذا كانت فروة رأسك دهنية للغاية، فقد تحتاجين إلى غسل شعرك مرة واحدة يومياً، وكذلك يمكن العمر أن يلعب دوراً في تحديد عدد مرات غسل الشعر. وقال روسي: "خلال فترة البلوغ، هناك زيادة في الهورمونات، وبالتالي قد تشهد الغدد الدهنية تضخماً كبيراً وهي التي تتسبّب بإصابة المراهقين بحَب الشباب، لذا فإن غسل شعر المتكرر قد يكون مفيداً لهم".وأشارت الجمعية الأميركية للأمراض الجلدية إلى أنّ فروة الرأس تُنتج كمية أقل من الزيوت مع التقدّم في العمر، وقد يكون الشعر أكثر عرضةً للجفاف أو التقصّف إذا كان مجعداً أو متعرجاً، ويمكن أن يؤدي غسل الشعر كثيراً إلى تفاقم هذه المخاطر، لذا لا يحتاج الشعر الكثيف والمجعد عموماً إلى غسله يومياً أو حتى أسبوعياً، ولكن يجب غسله كل أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع على الأقل للحفاظ على فروة رأس وشعر نظيف وصحي.وأوضح روسي أن تدليك فروة الرأس يساعد في إزالة الجلد الميت، وبالتالي ليس بالضرورة غسله بالشامبو، وإنما الحفاظ عليه نظيفاً يُعد أمراً مفيداً للغاية.