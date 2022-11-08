هنا الزاهد تتمنى العمل مع هذا النجم (صورة)

استغلت الفنانة هنا الزاهد حصولها على فترة راحة قصيرة من تصوير مسلسلها الجديد "سيب وأنا سيب" للتفاعل مع جمهورها على موقع إنستغرام، وطالبتهم بتوجيه أسئلة لها، وكان أكثرها عن تعاونها الأول مع النجم أحمد السعدني في المسلسل.

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وقالت هنا إنها متحمسة للغاية للعمل معه، كما كشفت الزاهد عن اسم أكثر فنان تتمنى التعاون معه في الفترة المقبلة.





هنا تلقت سؤالاً مباشراً عن اسم أكتر فنان من الجيل الكبير تتمنى العمل معه، وردت قائلة: "أكتر حد أحمد حلمي".







وكشفت هنا الزاهد، عن موعد انتهاء تصوير مسلسل "سيب وأنا أسيب"، لافتة الى أنها ستنتهي منه آخر الشهر الجاري، وقالت إنها سعيدة جداً في تعاونها الأول معه. وكشفت هنا الزاهد، عن موعد انتهاء تصوير مسلسل "سيب وأنا أسيب"، لافتة الى أنها ستنتهي منه آخر الشهر الجاري، وقالت إنها سعيدة جداً في تعاونها الأول معه.

وأضافت: متحمسة تشوفوني أنا وأحمد السعدني مع بعض.

يذكر أن هنا الزاهد تواصل تصوير مسلسلها الجديد سيب وأنا أسيب الذي يجمعها مع أحمد السعدني، تأليف رنا أبوالريش، وإخراج وائل إحسان ويشارك فيه عارفة عبدالرسول، محمود البزاوي، محمد جمعة، آية سماحة، أحمد سلطان، دنيا سامي، يارا جبران، وفاطمة الكاشف.