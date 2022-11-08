Advertisement

المرأة

جيجي حديد تغلق حسابها على "تويتر"

Lebanon 24
08-11-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1008631-638035079780343795.jpg
Doc-P-1008631-638035079780343795.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعلنت عارضة الازياء الاميركية من اصول فلسطينية جيجي حديد عن اغلاق حسابها على موقع تويتر وذلك بسبب تصرفات ايلون ماسك الذي كان قد استحوذ على المنصة منذ اسابيع قليلة، وقيامه بتسريح عدد من الموطفين.

وكتبت جيجي عبر "ستوري" على حسابها الخاص على انستغرام: "أصبح تويتر بؤرة للكراهية والتعصّب، وبالتالي لا أريد أن أكون جزءاً من هذا المكان".
Advertisement

كما أضافت "آسفة لكل المتابعين هناك والذين أحببت التواصل معهم خلال فترة تواجدي في المنصة، أشعر بأن منصة تويتر لم تعد المكان الآمن لأي شخص، بل أصبحت فقط للأذية".

وأرفقت جيجي تصريحها مع تغريدة لمستشارة حقوق الإنسان شانون راج سينغ، التي عملت في تويتر على مدى سنوات، حيث قالت "أمس كان آخر يوم لي في تويتر، جميع زملائي في قسم حقوق الإنسان تم إنهاء خدماتهم".
المصدر: الجديد
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
08:00 | 2022-11-08
05:00 | 2022-11-08
04:30 | 2022-11-08
02:00 | 2022-11-08
16:00 | 2022-11-07
14:00 | 2022-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website