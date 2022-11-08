جيجي حديد تغلق حسابها على "تويتر"

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اعلنت عارضة الازياء الاميركية من اصول فلسطينية جيجي حديد عن اغلاق حسابها على موقع تويتر وذلك بسبب تصرفات ايلون ماسك الذي كان قد استحوذ على المنصة منذ اسابيع قليلة، وقيامه بتسريح عدد من الموطفين.وكتبت جيجي عبر "ستوري" على حسابها الخاص على انستغرام: "أصبح تويتر بؤرة للكراهية والتعصّب، وبالتالي لا أريد أن أكون جزءاً من هذا المكان".كما أضافت "آسفة لكل المتابعين هناك والذين أحببت التواصل معهم خلال فترة تواجدي في المنصة، أشعر بأن منصة تويتر لم تعد المكان الآمن لأي شخص، بل أصبحت فقط للأذية".وأرفقت جيجي تصريحها مع تغريدة لمستشارة حقوق الإنسان شانون راج سينغ، التي عملت في تويتر على مدى سنوات، حيث قالت "أمس كان آخر يوم لي في تويتر، جميع زملائي في قسم حقوق الإنسان تم إنهاء خدماتهم".