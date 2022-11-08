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المرأة
منى زكي في ورطة كبرى قبل تصوير مسلسل "تحت الوصاية"
Lebanon 24
08-11-2022
|
14:00
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بعد تأكيد صناع مسلسل النجمة منى زكي "تحت الوصاية" أن أحداثه مقتبسة عن السيرة الذاتية للأم المثالية الحاجة صيصة أبو دوح، وضعت الأخيرة عدة شروط للموافقة على تصوير المسلسل المقرر عرضه بموسم المسلسلات المصرية لرمضان 2023، أولها تعويضها مادياً مقابل الحصول على حق استغلال قصتها، والثاني أن تذهب إليها منى زكي حتى باب منزلها في صعيد مصر.
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وفي أول تهديد قد يحول دون تصوير المسلسل، أشارت الحاجة صيصة أبو دوح الأم المثالية لمدينة الأقصر، بأنها علمت باقتباس قصة حياتها من مواقع التواصل الاجتماعي، وحصلت على نصيحة قانونية برفع دعوى قضائية ضد صناع مسلسل "تحت الوصاية" والمطالبة بعدم عرضه إذا لم يتم تعويضها ماديا بمبلغ 300 ألف جنيه مصري.
كما وضعت الحاجة صيصة شرطاً يخص النجمة منى زكي التي ستجسد شخصيتها في المسلسل، وطالبت أن تزورها منى أثناء تسليمها قيمة التعويض وتوقيع العقود، للحصول على موافقتها الشخصية، وأشارت إلى أنها تعرف منى زكي وتتذكر دورها بشخصية "فرحة" في مسلسل "الضوء الشارد".
وقامت الشركة المنتجة بطرح اسم جديد للمسلسل ليصبح "تحت الوصاية" بدلًا من ضد الريح، وتم اقتباس أحداثه من شخصية الحاجة صيصة وهي السيدة التي مات زوجها وهي تبلغ من العمر 21 عاماً، وكانت حاملًا في ابنتها فقررت الاعتماد على نفسها، ونظراً لعادات الصعيد التي تمنع عمل المرأة، ارتدت الجلباب الرجالي الصعيدي لتعمل مثل الرجال لمدة 43 عامًا، في أعمال كثيرة شاقة جدًا حيث حملت الطوب، وعملت في الحفر في الأرض ومسح الأحذية ونجحت في تزويج ابنتها الوحيدة، لكن زوج ابنتها أصبح هو الآخر غير قادر على العمل بسبب المرض، فتقاعد في المنزل لتتولى هي الإنفاق عليه وعلى ابنتها وأحفادها.
المصدر: سيدتي
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