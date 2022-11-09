"الدنيا ولا حاجة"... مي سليم تكشف معلومات عن أزمتها الصحية

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كشفت الفنانة مي سليم عن تفاصيل الأزمة الصحية التي مرت بها خلال الفترة الماضية، مشيرةً إلى أنها أصيبت بحساسية شديدة.وقالت مي في تصريحات صحافية: "لسة بتعافى وكنت تعبانة، وأصبت بالحساسية الشديدة وأخذت أدوية خاطئة وفيها نسبة كورتيزون عالية، ونتيجة الكوريتزون أثر في وجهي أكثر من جسمي، والحمد الله أحسن دلوقتي".وسبق لمي سليم أن كتبت عبر حسابها الرسمي في "فيسبوك" منشوراً قالت فيه: "بقالي شهر تعبانة جداً، الحمد لله بقيت كويسة بس اكتشفت إن الواحد ضعيف جداً، وإن الدنيا ولا حاجة خالص". وأضافت: "لازم تحمد ربنا على الصحة، وعلى كل حاجة عندك، مفيش حاجة تستاهل خالص إنك تتعب نفسك عليها، قول الحمد لله".