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المرأة

"الدنيا ولا حاجة"... مي سليم تكشف معلومات عن أزمتها الصحية

Lebanon 24
09-11-2022 | 02:30
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كشفت الفنانة مي سليم عن تفاصيل الأزمة الصحية التي مرت بها خلال الفترة الماضية، مشيرةً إلى أنها أصيبت بحساسية شديدة.

وقالت مي في تصريحات صحافية: "لسة بتعافى وكنت تعبانة، وأصبت بالحساسية الشديدة وأخذت أدوية خاطئة وفيها نسبة كورتيزون عالية، ونتيجة الكوريتزون أثر في وجهي أكثر من جسمي، والحمد الله أحسن دلوقتي".
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وسبق لمي سليم أن كتبت عبر حسابها الرسمي في "فيسبوك" منشوراً قالت فيه: "بقالي شهر تعبانة جداً، الحمد لله بقيت كويسة بس اكتشفت إن الواحد ضعيف جداً، وإن الدنيا ولا حاجة خالص". وأضافت: "لازم تحمد ربنا على الصحة، وعلى كل حاجة عندك، مفيش حاجة تستاهل خالص إنك تتعب نفسك عليها، قول الحمد لله".

المصدر: لها
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