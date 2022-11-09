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المرأة

منة شلبي مهدّدة بالابتعاد عن الموسم الرمضاني بسبب مؤلّف

Lebanon 24
09-11-2022 | 05:00
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بعدما أعلن المنتج صادق الصباح أن الفنانة المصرية منة شلبي ستشارك في سباق دراما رمضان المقبل، بمسلسل "علاج طبيعي"، من تأليف محمد هشام عبية، فاجأ الأخير صنّاع المسلسل بالاعتذار عن عدم كتابة العمل.

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وعلمت "لها" أن البحث جارٍ حالياً عن مؤلف آخر لكتابة العمل، وأنه إذا لم يتم العثور على كاتب للمسلسل في خلال الأسبوع الجاري فستصبح منة شلبي مهددة بالابتعاد عن سباق الدراما الرمضاني، وأن عرض المسلسل سوف يتأجل إلى الموسم بعد المقبل أو أي موسم آخر خارج رمضان.

الجدير بالذكر أن منة شلبي مرشحة حالياً للمشاركة في بطولة فيلم "الغربان"، الى جانب: عمرو سعد، محمد علاء، عائشة بن أحمد وعبدالعزيز مخيون، ومن المفترض أن يبدأ تصويره قريباً.
 
المصدر: لها
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