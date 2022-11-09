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المرأة

حنان مطاوع تكشف سراً رافقها منذ الصغر.. ما هو؟

Lebanon 24
09-11-2022 | 11:00
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تحدثت الفنانة المصرية حنان مطاوع عن كواليس حياتها الشخصية وبداياتها الفنية، خلال حوارها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة".

أوضحت حنان أن دخولها الساحة الفنية كان على يد المخرج محسن زايد، الذي رشحها لتجسيد شخصية "مطرية" في مسلسل "حديث الصباح والمساء"، بعد أن شاهدها تمثل في مشروع للأفلام القصيرة، التي قدمتها بعد حضورها إحدى ورش التمثيل.
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وقالت: "شجعتني والدتي بعدما علمت بالأمر، وكان والدي الفنان كرم مطاوع قد توفي منذ فترة قصيرة، وأذكر أنه قال مرة للمخرج جلال الشرقاوي إني بنت بتاعة فن، وطلب مني تحويل دراستي الجامعية من اللغة الإنجليزية إلى معهد الفنون المسرحية".

وحول أسباب عملها أثناء دراستها الجامعية، أوضحت حنان أنها كانت تخجل من طلب مصروف من والدتها، لذلك فضلت أن تعمل مترجمة، وأن تصرف على نفسها ودراستها، مشيرة إلى أن عائلتها لم تكن محتاجة للمال، كما أشيع وقتها.

وكشفت حنان سراً تعليمياً يرافقها منذ أن كانت صغيرة، قائلة: "أنا ميولي الدراسية أدبية، وحتى الآن لم أحفظ جدول الضرب، وكنت قد درست المنهج العلمي في (الثانوية العامة)، لكوني شعرت بأنني لن أنجح حولت إلى المنهج الأدبي".

 
المصدر: زهرة
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