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المرأة
مع بداية الشتاء.. خطوات ضرورية لحماية الأظافر من التكسّر
Lebanon 24
09-11-2022
|
14:00
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مع بداية فصل الشتاء، يصبح الجفاف من أكثر الأمور المزعجة والتي تحتاج الى الرعاية المستمرة، وهذا ينطبق على البشرة والأظافر لتعرّضهما للتكسر والجفاف.
وللتخلص من هذه المشكلة، ينصح خبراء التجميل السيدات بقصّ الأظافر مرة في الأسبوع، مع تجنّب المبالغة في إزالة الجلد المحيط بالأظافر، والحرص على استخدام أدوات العناية بالأظافر غير الحادّة، وبردها في اتجاه واحد، والابتعاد عن وضع طلاء الأظافر بصفة مستمرة، فكل التعليمات سالفة الذكر كفيلة بالحفاظ على صحة أظافرك على مدار العام وليس في فصل الشتاء فقط.
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كذلك يؤكد الخبراء الحاجة الى ترطيب الأظافر يومياً قبل الخلود إلى النوم بالكريم المناسب أو بقطرات زيت الزيتون.
ويُنصح أيضاً بتطبيق بعض الخلطات الطبيعية مرتين في الأسبوع بشكل منتظم للحفاظ على صحة الأظافر أثناء فصل الشتاء، فاخلطي مقادير متساوية من زيت الزيتون وزيت شجرة الشاي لترطيب أظافرك وتحسين صحتها، ولا مانع في ارتداء الجوارب القطنية طوال الليل للحصول على أفضل النتائج.
كذلك يمكنك استعمال زيت جوز الهند والاستفادة منه لتقوية الأظافر، فهو فعّال لتحسين صحة جلد اليدين والأظافر خلال فصل الشتاء.
المصدر: لها
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