"عمري ما أنسى اللحظة دي".. مزحة كادت تقضي على حياة ممثلة مصرية مشهورة اليكم التفاصيل (فيديو)

كشفت الفنانة المصرية مروة عبد المنعم عن عقدة أصابتها في الطفولة، بسبب مزحة كادت تودي بحياتها، والسبب هو الخوف من والدتها.

وقالت مروة عبد المنعم أثناء تقديمها أولى حلقات برنامج "وصفة مروة" الذي يُبث عبر قناة "الشمس"، إن والدتها كانت تستخدم حبيبات النفتالين لحفظ الملابس داخل الخزانة، مضيفة: "حبيت ألعب مع أصحابي، وبقول لهم بصوا نفتالين بلي، وبرفع إيدي لقيتني بلعت النفتالين، وجالي حالة رعب وذهول وخوف".

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وتابعت: "كنت خايفة أقول لماما وبابا أحسن يضربوني، وده من الحاجات الخطر إنك تربي طفلك يخاف يقولك كل حاجة لأنك بتضربه، وأنا جالي خوف كبير أن بابا وماما يضربوني".





وواصلت: "عمري ما أنسى اللحظة دي في حياتي، وقفت على الحوض وقعدت أتمضمض وأعيط، هموت، وخايفة من الموت وخايفة أواجه بابا ينقذني ويضربني، كنت خايفة من الحالتين".

وأكدت مروة عبد المنعم أنها في النهاية أبلغت والدتها التي أسرعت لنقلها إلى المستشفى لإجراء غسيل للمعدة وإنقاذ حياتها. إذ قالت: "كبرت وأنا خايفة من نفتالين البلي، وفضلت سنين لو شفته أعيط وأنهار كإني شفت عفريت، ودي كانت عقدة من الطفولة".

وقدّمت مروة عبد المنعم وصفتها للتخلص من الشعور بالخوف، قائلة إن أساس العلاج هو الإيمان بالله وعدم التفكير في الأمور التي تقلق الإنسان.

وعرضت نصائحها للتخلص من الخوف في صورة مقادير لأكلة، ووقفت في المطبخ لتضع مكوّنات من الإكسسوارات ترمز إلى المقادير المستخدمة للتغلب على الخوف.



يُذكر أن آخر أعمال مروة عبد المنعم، مسلسل "عالم تاني" الذي عُرض خلال عام 2022، وهو من بطولة: رانيا يوسف، نضال الشافعي، فريال يوسف، فراس سعيد، تميم عبده، سميرة صدقي وإلهام عبد البديع، تأليف إسلام يوسف وإخراج عبد العزيز حشاد.