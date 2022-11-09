Advertisement

فيديو

"عمري ما أنسى اللحظة دي".. مزحة كادت تقضي على حياة ممثلة مصرية مشهورة اليكم التفاصيل (فيديو)

Lebanon 24
09-11-2022 | 23:26
A-
A+
Doc-P-1009204-638036588455920663.jpg
Doc-P-1009204-638036588455920663.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 كشفت الفنانة المصرية مروة عبد المنعم عن عقدة أصابتها في الطفولة، بسبب مزحة كادت تودي بحياتها، والسبب هو الخوف من والدتها.
 
 
وقالت مروة عبد المنعم أثناء تقديمها أولى حلقات برنامج "وصفة مروة" الذي يُبث عبر قناة "الشمس"، إن والدتها كانت تستخدم حبيبات النفتالين لحفظ الملابس داخل الخزانة، مضيفة: "حبيت ألعب مع أصحابي، وبقول لهم بصوا نفتالين بلي، وبرفع إيدي لقيتني بلعت النفتالين، وجالي حالة رعب وذهول وخوف".
Advertisement
 
 
وتابعت: "كنت خايفة أقول لماما وبابا أحسن يضربوني، وده من الحاجات الخطر إنك تربي طفلك يخاف يقولك كل حاجة لأنك بتضربه، وأنا جالي خوف كبير أن بابا وماما يضربوني".


وواصلت: "عمري ما أنسى اللحظة دي في حياتي، وقفت على الحوض وقعدت أتمضمض وأعيط، هموت، وخايفة من الموت وخايفة أواجه بابا ينقذني ويضربني، كنت خايفة من الحالتين".
 
 
وأكدت مروة عبد المنعم أنها في النهاية أبلغت والدتها التي أسرعت لنقلها إلى المستشفى لإجراء غسيل للمعدة وإنقاذ حياتها. إذ قالت: "كبرت وأنا خايفة من نفتالين البلي، وفضلت سنين لو شفته أعيط وأنهار كإني شفت عفريت، ودي كانت عقدة من الطفولة".
 
 
وقدّمت مروة عبد المنعم وصفتها للتخلص من الشعور بالخوف، قائلة إن أساس العلاج هو الإيمان بالله وعدم التفكير في الأمور التي تقلق الإنسان.
 
 
وعرضت نصائحها للتخلص من الخوف في صورة مقادير لأكلة، ووقفت في المطبخ لتضع مكوّنات من الإكسسوارات ترمز إلى المقادير المستخدمة للتغلب على الخوف.

يُذكر أن آخر أعمال مروة عبد المنعم، مسلسل "عالم تاني" الذي عُرض خلال عام 2022، وهو من بطولة: رانيا يوسف، نضال الشافعي، فريال يوسف، فراس سعيد، تميم عبده، سميرة صدقي وإلهام عبد البديع، تأليف إسلام يوسف وإخراج عبد العزيز حشاد.
المصدر: لها

المرأة

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
02:00 | 2022-11-10
16:00 | 2022-11-09
14:30 | 2022-11-09
14:00 | 2022-11-09
11:00 | 2022-11-09
08:00 | 2022-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website