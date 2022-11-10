أنغام تروّج لحلقة جديدة من برنامجها مع كارول سماحة بفيديو عفوي

نشرت الفنانة أنغام عبر صفحتها الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو تشويقياً لحلقة جديدة من برنامجها الذي يحمل اسمها "أنغام" والذي تقدّمه عبر قنوات dmc.



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وعلّقت أنغام على الفيديو قائلةً: "انتظروني مع النجمة كارول سماحة في حلقة جديدة من برنامج أنغام يومي الخميس والجمعة المقبلين على dmc TV ويوم الخميس على Dubai TV تلفزيون دبي". وظهرت في البرومو الفنانة اللبنانية كارول سماحة وهي تتحدث عن تجربتها في المسرح، وخوضها مغامرة تقديم شخصية المطربة الكبيرة صباح، وغيرها من الحكايات والأسرار، بالإضافة إلى غنائها عدداً من أغانيها الشهيرة.وعلّقت أنغام على الفيديو قائلةً: "انتظروني مع النجمة كارول سماحة في حلقة جديدة من برنامج أنغام يومي الخميس والجمعة المقبلين على dmc TV ويوم الخميس على Dubai TV تلفزيون دبي".







يُذكر أن أنغام أعلنت عبر حسابها الرسمى في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن تغيير موعد حفلها في مسرح الماركي بكايرو فيستيفال الى 2 كانون الأول المقبل. إذ قالت: "تم تغيير موعد الحفل ليكون يوم ٢ ديسمبر في مسرح الماركي بكايرو فيستفال سيتي".

الجدير بالذكر أن الفنانة اللبنانية كارول سماحة كانت قد أحيت منذ أيام حفلاً غنائياً ضمن فعاليات "مهرجان الموسيقى العربية" 31، بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي على مسرح النافورة.