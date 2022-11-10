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المرأة
بريتني سبيرز تحطم أحلام بطلة Stanger Things بعد هذا التصريح!
Lebanon 24
10-11-2022
|
11:00
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سخرت المغنية الأميركية بريتني سبيرز من أحلام الممثلة البريطانية ميلي بوبي براون، التي عبرت عن رغبتها في تجسيد شخصية بريتني يوما ما.
ووفق موقع "ميرور" البريطاني، كشفت ميلي التي تشتهر بدورها في مسلسل سترينجر ثينجر Stanger Things، في مقابلة حديثة، أنها كانت وما زالت تحلم بلعب دور بريتني سبيرز في فيلم سيرة ذاتية عنها.
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وقالت ميلي البالغة من العمر 18 عامًا: "أريد أن ألعب دور شخص حقيقي، والنسبة لي، هذا الشخص هو بريتني، لأن قصتها لها صدى معي، ونشأت على مشاهدة مقاطع فيديو لها ومشاهدة المقابلات معها عندما كانت صغيرة".
وذكر الموقع، أن بريتني لا تبدو متحمسة لاقتراح ميلي بوبي براون، بل إنها حطمت أحلامها تمامًا برد فعلها مؤخرًا.
وجاء رد بريتني ساخرًا ليحطم أحلام ميلي، حيث قالت بريتني: "أسمع عن أشخاص يريدون عمل أفلام عن حياتي يا رجل، أنا لست ميتة. على الرغم من أنه من الواضح أنهم فضلوا موتي".
وسارع المعجبون في التعليقات للدفاع عن ميلي، وأصروا على أنها لم تقصد أي ضرر بتعليقاتها.
وكتب أحد المتابعين "نحبك يا بريتني، أيضًا أعتقد أن ميلي بوبي براون كانت تعني مجاملة أنها أرادت أن تلعب دورك في فيلم وأنها كانت ترغب في تكريمك، فلا تشعري بالإهانة يا ملكة".
وعلق آخر: "ميلي كانت تمدح ولا تتمنى الموت"، وأيده آخر: "ميلي كانت تمدحك لأنها معجبة كبيرة".
المصدر: العين
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