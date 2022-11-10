كارن وازن تعاني من مرض في القلب... هل تحتاج لعملية؟ (صور)

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نشرت مدوّنة الموضة كارن وازن صورة عبر خاصيّة القصص القصيرة على انستغرام من داخل المستشفى، وكشفت عن تفاصيل حالتها الصحيّة.وكتبت: "أخبرتكم يا أصدقائي عن حالة القلب الّتي أعاني منها ويُطلق عليها اسم SVT أي تسرّع القلب فوق البطيني".وأضافت: "خضعت لجلسةٍ جديدةٍ من العلاج الأسبوع الماضي، واليوم ذهبت لإجراء الفحوص الشاملة للجسم".وعادت وازن وأشارت في وقت لاحق إلى أنها بحاجة لجراحة لحالتها، وطمأنت متابعيها أن مرض الـSVT لا يهدّد الحياة ولكنه غير مريح للأفراد.