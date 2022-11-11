"الدريس كود" قد يمنع هذه النجمة من حضور مهرجان القاهرة

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بعد توقّع بعض المتابعين أن تكون الفنانة نهلة سلامة أول المخالفين لـ"الدريس كود" الذي وضعه الفنان حسين فهمي رئيس مهرجا القاهرة لحضور فعاليات الدورة 44 منه، والتي تنطلق بعد أيام قليلة، أبدت نهلة رأيها في هذا الأمر قائلةً: "ربما يشكّل الدريس كود مانعاً لبعض الفنانات من الحضور، وقد أكون أنا من بينهن، لكنني حتى الآن لم أتخذ القرار بالحضور إلى مهرجان من عدمه، وإن كنت أرى أن هذا الأمر لن يشكل أزمة بالنسبة لي، فأنا دائما أختار فساتين تناسب ذوقي وتليق بالمناسبة".وسبق لنهلة سلامة أن كشفت أسباب غيابها عن "مهرجان القاهرة للدراما" في دورته الأولى، والذي أُقيم خلال الفترة الماضية، قائلةً: "مقدرتش أروح مهرجان القاهرة للدراما بسبب سفري خارج مصر، ولكني تابعته وكان رائع ومشرّف، والفنان يحيى الفخراني عمل مجهود عظيم".يُذكر أن نهلة سلامة، شاركت في مسلسل "نقل عام"، الذي عُرض خلال الفترة الماضية، وحققت من خلاله نجاحاً جماهيرياً كبيراً في العالم العربي.