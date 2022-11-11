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المرأة
إيرينا شايك وبرادلي كوبر... هل اشتعل الحب بينهما مجدداً؟
Lebanon 24
11-11-2022
|
11:00
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رجحت وسائل إعلام أجنبية أن تكون عارضة الأزياء الشهيرة إيرينا شايك قد عادت للممثل العالمي برادلي كوبر بعد تكهنات وإشاعات كثيرة حول اشتعال شرارة حبهما من جديد.
ووفقاً لمجلة "أوكي" الأميركية، شوهد الثنائي يحتضنان بعضهما البعض في نزهة رومانسية، بعدما تصالحا. وأوضحت المجلة أن علاقتهما السابقة دامت 4 سنوات وأثمرت عنها ولادة ابنتها الوحيدة قبل أن ينفصلا عام 2019.
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وفي العديد من الصور المنتشرة، ظهر برادلي سعيداً برفقة إيرينا كما ظهرا في لقطات رومانسية وحميمة جزمت لكثيرين عودة الحب والود إلى علاقتهما.
وذكرت المجلة، أن التكهنات حول عودة الحب بين الثنائي بدأت خلال الصيف، عندما انتشرت صور لبرادلي وإيرينا بينما يستمتعان برحلة عائلية في جزر الباهاماس.
ورجح مصدر آنذاك أن يكون الثنائي في محاولة للصلح، وتابع: "لقد كان ملاذاً حقيقياً للأسرة ويفكران في العودة معاً".
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