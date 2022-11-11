نصائح مهمة لحماية بشرتك من الجفاف في الشتاء

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من الطبيعي أن يؤثر فصل الشتاء في البشرة ويجعلها جافة ومُتعبة، ولكن هناك العديد من الطرق البسيطة التي يمكن تطبيقها لمكافحة الهواء البارد والجاف والمساعدة في الحفاظ على بشرة رطبة طوال الموسم.يُنصح باختيار غسول البشرة الخالي من العطور، ومن المفيد تجنّب استخدام الصابون لأنه قد يسبّب الحكّة، وجفاف الجلد.ومن الضروري أيضاً ترطيب الوجه والجسم بشكل متكرر للحفاظ على بشرة صحية، ومن الأفضل استخدام كريم طبي خلال فصل الشتاء.ولا تنسي يديكِ، لأنهما تتعرضان للجفاف بشكل مستمر، ويوصى أيضاً بارتداء قفازات مقاوِمة للماء عند غسل الأطباق أو تنظيف المنزل. وعليكِ الاهتمام بترطيب شفتيك بالبلسم الخاص لحمايتهما من التشققات.ولا بد من إدراك أن واقي الشمس ليس فقط للصيف، بل هو مهم أيضاً في فصل الشتاء، لأنه يحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارّة. لذا، تأكدي من تغطية وجهك وعنقك ويديكِ بشكل دائم.