Advertisement

المرأة

كادت تختنق وشقيقتها بسخان الغاز.. هذا ما حصل مع الفنانة داخل منزلها (صورة)

Lebanon 24
11-11-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1009647-638037666230955390.jpg
Doc-P-1009647-638037666230955390.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أُصيبت الفنانة المغربية هناء المريني بأزمة صحية طارئة بعد تعرّضها للاختناق إثر استنشاقها للغاز المتسرّب من سخان ماء في منزلها، وهو ما دعا الى نقلها للمستشفى للعلاج.

ونشرت هناء صورة عبر خاصية الستوريز في "إنستغرام"، ظهرت فيها وهي تضع الأوكسجين خلال تواجدها في قسم الطوارئ، وكشفت أنها نجت من الموت بأعجوبة هي وشقيقتها، قائلةً: "احذروا من سخان الغاز، فقد كاد يضع حداً لحياتي ولحياة أختي".
Advertisement
 


وأضافت: "الحمد لله الذي كتب لنا عمراً جديداً، الحمد لله على كل حال".


يُذكر أن المريني اشتُهرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشخصية الفتاة الجبلية، التي حققت بها انتشاراً واسعاً على "تيك توك" و"إنستغرام"، وقد احتفلت أخيراً بدخولها القفص الذهبي للمرة الثانية، مع شاب اسمه سيمة شادو.
المصدر: لها
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
11:00 | 2022-11-11
05:00 | 2022-11-11
04:34 | 2022-11-11
03:37 | 2022-11-11
02:00 | 2022-11-11
23:00 | 2022-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website