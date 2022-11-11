كادت تختنق وشقيقتها بسخان الغاز.. هذا ما حصل مع الفنانة داخل منزلها (صورة)

أُصيبت الفنانة المغربية هناء المريني بأزمة صحية طارئة بعد تعرّضها للاختناق إثر استنشاقها للغاز المتسرّب من سخان ماء في منزلها، وهو ما دعا الى نقلها للمستشفى للعلاج.



ونشرت هناء صورة عبر خاصية الستوريز في "إنستغرام"، ظهرت فيها وهي تضع الأوكسجين خلال تواجدها في قسم الطوارئ، وكشفت أنها نجت من الموت بأعجوبة هي وشقيقتها، قائلةً: "احذروا من سخان الغاز، فقد كاد يضع حداً لحياتي ولحياة أختي".

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