18
o
بيروت
17
o
طرابلس
7
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
12
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
7
o
بشري
19
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
كيف ردّت جينيفر أنيستون على شائعات سبب إنفصالها عن براد بيت؟
Lebanon 24
11-11-2022
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
وضعت الممثلة الأميركية جينيفر أنيستون حدا للشائعات التي لاحقتها طوال السنوات الماضية حول أن سبب انفصالها هو عدم رغبتها بالانجاب وتركيزها على حياتها المهنية، ووصفها بالأنانية.
وزعمت الشائعات أنها لا توَّد منح زوجيها أطفالًا؛ ما كان بدوره سببًا لانفصالها، حيث انفصلت عن براد بيت عام 2005 بعد خمس سنوات على علاقتهما الزوجية، وانفصلت عن جاستن ثيرو عام 2018 بعد علاقة زوجية استمرت ثلاث سنوات.
Advertisement
وقالت أنيستون: "كانت أكاذيب مطلقة، ليس لدي ما أخفيه في هذه المرحلة".
وشددت أنيستون، البالغة من العمر 53 عامًا، على أنها غير نادمة على الإطلاق لعدم تمكنها من الإنجاب، بل على النقيض تمامًا؛ إذ تشعر بقليل من الراحة لأنها غير مضطرة في الوقت الحالي للتفكير باحتمالية حملها أو الطرق التي بإمكانها مساعدتها على الإنجاب.
وفي سياق متصل، سُئلت أنيستون عما إذا كانت تفكر بالزواج مرة أخرى، لتجيب أنه لا يمكن أن أقول مستحيل لكنني لست مهتمة بذلك، ومن يعرف في بعض الأحيان أحتاج إلى العودة للمنزل والارتماء بين ذراعي شخص ما وأقول له لقد كان يوماً صعباً.
(فوشيا)
Advertisement
الأكثر قراءة
الأمطار عائدة.. تحضروا لسلسلة منخفضات باردة ستضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
الأمطار عائدة.. تحضروا لسلسلة منخفضات باردة ستضرب لبنان في هذا الموعد
02:20 | 2022-11-11
11/11/2022 02:20:51
Lebanon 24
Lebanon 24
حدث بارز يعيدُ الأمل إلى اللبنانيين.. "رغم الأزمة كل شي بصير"
Lebanon 24
حدث بارز يعيدُ الأمل إلى اللبنانيين.. "رغم الأزمة كل شي بصير"
02:30 | 2022-11-11
11/11/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل توقّفت منصة "صيرفة"؟
Lebanon 24
هل توقّفت منصة "صيرفة"؟
03:30 | 2022-11-11
11/11/2022 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صاحب وسيلة اعلامية نحو رئاسة الجمهورية؟
Lebanon 24
صاحب وسيلة اعلامية نحو رئاسة الجمهورية؟
04:15 | 2022-11-11
11/11/2022 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تخطّيه الـ40000... ما هي تسعيرة الدولار عصر اليوم؟
Lebanon 24
بعد تخطّيه الـ40000... ما هي تسعيرة الدولار عصر اليوم؟
09:45 | 2022-11-11
11/11/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
14:00 | 2022-11-11
نصائح مهمة لحماية بشرتك من الجفاف في الشتاء
11:00 | 2022-11-11
إيرينا شايك وبرادلي كوبر... هل اشتعل الحب بينهما مجدداً؟
08:00 | 2022-11-11
كادت تختنق وشقيقتها بسخان الغاز.. هذا ما حصل مع الفنانة داخل منزلها (صورة)
05:00 | 2022-11-11
"الدريس كود" قد يمنع هذه النجمة من حضور مهرجان القاهرة
04:34 | 2022-11-11
ابنة مي حريري تُنافس والدتها.. شاهدوا كم كبرت وأصبحت صبية جميلة (صورة)
03:37 | 2022-11-11
من داخل حوض السباحة.. لاميتا فرنجية تُفاجئ الجمهور بلوك جديد شاهدوا كيف بدت (صور)
فيديو
الملك تشارلز يتعرّض لموقف محرج.. رجل رشقه بالبيض وهكذا كانت ردة فعله (فيديو)
Lebanon 24
الملك تشارلز يتعرّض لموقف محرج.. رجل رشقه بالبيض وهكذا كانت ردة فعله (فيديو)
04:10 | 2022-11-11
12/11/2022 03:50:43
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة تظهر بمثلث برمودا حيث كانت السفن والطائرات تختفي.. هذا ما كشفته "ناسا" (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجأة تظهر بمثلث برمودا حيث كانت السفن والطائرات تختفي.. هذا ما كشفته "ناسا" (فيديو)
02:00 | 2022-11-11
12/11/2022 03:50:43
Lebanon 24
Lebanon 24
محظوظ ربح وحده ملياري دولار باليانصيب الأميركي.. مهاجر سوري باعه التذكرة (فيديو)
Lebanon 24
محظوظ ربح وحده ملياري دولار باليانصيب الأميركي.. مهاجر سوري باعه التذكرة (فيديو)
05:00 | 2022-11-09
12/11/2022 03:50:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact