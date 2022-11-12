4 نصائح.. لمكياج طبيعي للبشرة الناضجة

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للبشرة الناضجة مجموعة من المشاكل الخاصة بها، على العكس من الفئات العمرية الأخرى، وتحتاج إلى العناية بطرق دقيقة أكثر من البشرة الأصغر سناً.وتتسبب الشيخوخة في تغير الجلد بأكثر من طريقة، بدءاً من الخطوط الرفيعة والتجاعيد، وصولاً إلى فقدان المرونة، وتغيرات الملمس.جمعنا لك بعض نصائح المكياج السهلة، التي يمكن أن تساعدك على تحقيق بشرة أحلامك الندية.1. القاعدة الرطبةتتمثل الخطوات الرئيسية، التي يجب اتباعها قبل تطبيق المكياج، في: التنظيف والترطيب والتقشير. وهذه الخطوات الحيوية ضرورية، للحصول على أساس متألّق للمكياج الندي. ويمكنك استخدام برايمر مرطب بوزن خفيف على البشرة، لتثبيت المكياج لفترة طويلة.2. الأساس الصحيحنظراً لأن العلامات الرئيسية للشيخوخة ناتجة عن جفاف الجلد، من الضروري ترطيب البشرة قدر الإمكان. ابحثي عن تركيبة كريم أساس غنية بالترطيب، تغطي البشرة وترطبها في نفس الوقت. ويمكنك، أيضاً، البحث عن منتجات مملوءة بعامل الحماية من الشمس (SPF)، لتمنحك توهجاً ندياً، بينما تحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.3. مكياج العينينلا تستخدمي المنتجات القوية على عينيك، لأن الهدف الرئيسي من المكياج الندي هو أن تبدو البشرة طبيعية. استخدمي كمية صغيرة من الكونسيلر حول العينين، حيث إنها السمات الأولى التي تتم ملاحظتها، وهي أيضاً تلك التي تظهر علامات الشيخوخة بشكل أكثر بروزاً، وضعيه على البقع الداكنة أيضاً.4. تحديد الوجهباستخدام أحمر الخدود الجيد أو البرونزر، يمكنك إعطاء وجهك الأبعاد المطلوبة، وتحسين أفضل الميزات، وإبراز أجمل ملامح وجهك. ويمكن للنساء ذوات البشرة الناضجة استخدام أحمر الخدود أو البرونزر، لتفتيح وجههن على الفور، وجعل البشرة تبدو متألقة.