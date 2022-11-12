أول اختبار حمل عن طريق اللعاب

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من المقرر أن يصل أول اختبار حمل قائم على اللعاب في العالم إلى المتاجر في جميع أنحاء أوروبا وجنوب إفريقيا والإمارات العربية المتحدة في بداية عام 2023.ويمكن لمجموعة اختبار SaliStick التي طورتها شركة Salignostics الناشئة أن تعطي النتائج في غضون 10 دقائق فقط، وقال المطورون إن الاختبار - الذي يوصف سعره بأنه "تنافسي" ولكن لم يتم تأكيده بعد - يكتشف الحمل في اليوم الأول من انقطاع الدورة الشهرية، ولا يتطلب عينة دم أو بول، بل عينة من لعاب المريضة.وحصلت مجموعة الاختبار على شهادة CE الأوروبية، وتقول الشركة إنها تجري مناقشات متقدمة مع الموزعين لبدء تسليم المنتج في الربع الأول من عام 2023.وقال البروفيسور آرون بالمون، المؤسس المشارك لـ Salignostics "اللعاب هو مفتاح التشخيص السريع لمجموعة متنوعة من المشاكل الطبية. إنها الوسيلة الوحيدة غير الغازية والسهلة والصحية للكشف عن الهرمونات والفيروسات وحتى الأمراض.وباستخدام SaliStick، نستفيد من قدرات التشخيص القوية التي تمكنا من إنشائها من تحليل اللعاب. ويزيل هذا المنتج الحاجة إلى عينات الدم والبول عند اختبار الحمل".ووفقاً لتحليل الشركة، من المقرر أن تفوز SaliStick بحصة كبيرة في السوق نظراً لتجربة المستخدم الفريدة والمبتكرة. وجمعت الشركة ما مجموعه 16 مليون دولار حتى الآن، وتقوم الآن بجمع تمويل إضافي لدعم المبيعات والتسويق والبحث والتطوير.وسيتم تقديم SaliStick في معرض Medica 2022 التجاري في دوسلدورف، ألمانيا، والذي سيعقد بين 14 و 17 نوفمبر (تشرين الثاني)، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.