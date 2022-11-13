كارول سماحة تخاف على ابنتها من هذه الأغاني!

تحدثت النجمة كارول سماحة في الجزء الثاني من استضافتها في برنامج "أنغام" عن أغاني المهرجانات، وما ينتشر على التيك توك وتأثيره على الرأي العام.



وقالت كارول: "في كل فترة تظهر أغاني سطحية، صرنا بعصر استهلاكي، يحتكم للتيك توك والتريند، بخاف على ابنتي من أغاني المهرجانات والتيك توك".

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وأضافت: "النجم مروان خوري يعرف شخصيتي جيدا، لذلك نجحت الأعمال التي جمعت بيننا، أول ألبوماتي (طلع فيا هيك) كان في عمر الـ 30 عاما، وقبل كدة كنت مكرسة حياتي للمسرح".



كما كشفت عن أسماء أكثر المطربين الذين تأثرت بهم طوال مشوارها الفني، حيث أكدت أن صباح ووديع الصافي وفيروز "مثلث مقدس بالنسبة لي في بيتي".

يشار إلى أن آخر أعمال كارول كان فيديو كليب أغنيتها "إجازة" التي قدمت من خلالها وصلات غنائية استعراضية درامية مبهرة وكانت أيضاً من إخراج بتول عرفة وكلمات أحمد حسن راؤول وألحان محمد رحيم وتوزيع سليمان دميان.