بهدوء وبين عائلتها.. بطلة عروس اسطنبول تحتفل بزفافها (صور)

بهدوء وبحفل بسيط بين عائلتها، احتفلت اصلي انفر بطلة "عروس اسطنبول" بزواجها حسبما ذكرت مجلة snobmagazin التركية، و من بعد 4 أشهر على مواعدة بيركين جوكبوداك، وهو رجل أعمال تركي بعيد عن الوسط الفني.

وشاركت اصلي لحظات يومها الخاص عبر "انستغرام"، معلقة بما معناه "أجل لقد تزوجت".

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وتداول الجمهور على السوشيال ميديا صور للعروسين تم التقاطها لهما، وامتلأ تويتر بالتغريدات المهنئة لـ آصلي من جمهورها، وتمنياتهم لها بأن تكون كل أيامها حب وسعادة الى جانب من اختارته شريكا لها. وتداول الجمهور على السوشيال ميديا صور للعروسين تم التقاطها لهما، وامتلأ تويتر بالتغريدات المهنئة لـ آصلي من جمهورها، وتمنياتهم لها بأن تكون كل أيامها حب وسعادة الى جانب من اختارته شريكا لها.

يذكر أن اصلي كانت قد تزوجت من قبل من زميلها بيركان سوكولو في عام 2012 وتطلق بعد ثلاث سنوات، وأيضًا كانت تربطها علاقة عاطفية بـ مراد بوز وانفصلا عام 2020.

المصدر: et بالعربي