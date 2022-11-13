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المرأة

بهدوء وبين عائلتها.. بطلة عروس اسطنبول تحتفل بزفافها (صور)

Lebanon 24
13-11-2022 | 05:00
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بهدوء وبحفل بسيط بين عائلتها، احتفلت اصلي انفر بطلة "عروس اسطنبول" بزواجها حسبما ذكرت مجلة snobmagazin التركية، و من بعد 4 أشهر على مواعدة بيركين جوكبوداك، وهو رجل أعمال تركي بعيد عن الوسط الفني.
وشاركت اصلي لحظات يومها الخاص عبر "انستغرام"، معلقة بما معناه "أجل لقد تزوجت".
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اصلي انفر و زوجها - صورة من حساب Asli Enver على انستقرام


وتداول الجمهور على السوشيال ميديا صور للعروسين تم التقاطها لهما، وامتلأ تويتر بالتغريدات المهنئة لـ آصلي من جمهورها، وتمنياتهم لها بأن تكون كل أيامها حب وسعادة الى جانب من اختارته شريكا لها.
 
اصلي انفر
 
اصلي انفر
يذكر أن اصلي كانت قد تزوجت من قبل من زميلها بيركان سوكولو في عام 2012 وتطلق بعد ثلاث سنوات، وأيضًا كانت تربطها علاقة عاطفية بـ مراد بوز وانفصلا عام 2020.
 
 
https://www.instagram.com/stories/aslienver/2969449849268749634/
 
المصدر: et بالعربي
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