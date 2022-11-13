من أمام قبره.. اعلامية شهيرة تدعو للراحل محمود عبد العزيز في ذكرى وفاته (صورة)

نشرت الإعلامية بوسي شلبي عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات إنستغرام، صورة لها من إمام قبر الفنان الراحل محمود عبد العزيز في ذكري وفاته.

وعلقت بوسي شلبي أسفل الصورة قائلة: "شاركوني الدعاء والفاتحه".

Advertisement

وتفاعل عدد كبير من متابعي بوسي شلبي مع هذة الصورة، ونالت إعجابهم وأضافوا العديد من التعليقات، وتمنوا الرحمة والمغفره للفنان الراحل محمود عبد العزيز.





الجدير بالذكر أن الفنان محمود عبد العزيز تزوج من بوسي شلبي وقيل أنها السبب وراء الطلاق من زوجته الأولي جيجي على الرغم من أنها صديقتها المفربة. الجدير بالذكر أن الفنان محمود عبد العزيز تزوج من بوسي شلبي وقيل أنها السبب وراء الطلاق من زوجته الأولي جيجي على الرغم من أنها صديقتها المفربة.

وأعلنت بوسي شلبي بعد الزواج من الفنان محمود عبد العزيز خلال لقائها في إحدي اللقاءات عن مدي فرحتها بزوجها من محمود عبد العزيز، فقالت: "محمود عبد العزيز هو حلم حياتي الذي أصبح حقيقة‏ ‏ وأحسد نفسي عليه، وأنا كنت أعرف محمود وأنا طفلة صغيرة لأنه كان صديقاً شخصياً لأختي ولعائلتي وأحببته وحلمت بالزواج منه وأحمد الله أنه حقّق لي حلمي".

يذكر أن محمود عبد العزيز بدأ مسيرته الفنية في بداية السبعينات من خلال التلفزيون بعدما شارك مع المخرج نور الدمرداش في مسلسل “الدوامة”ثم شارك في فيلم “الحفيد” وحقق نجاح كبير .