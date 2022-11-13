Advertisement

المرأة

من أمام قبره.. اعلامية شهيرة تدعو للراحل محمود عبد العزيز في ذكرى وفاته (صورة)

Lebanon 24
13-11-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1010210-638039372206031784.jpg
Doc-P-1010210-638039372206031784.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت الإعلامية بوسي شلبي عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات إنستغرام، صورة لها من إمام قبر الفنان الراحل محمود عبد العزيز في ذكري وفاته.
وعلقت بوسي شلبي أسفل الصورة قائلة: "شاركوني الدعاء والفاتحه".
Advertisement
وتفاعل عدد كبير من متابعي بوسي شلبي مع هذة الصورة، ونالت إعجابهم وأضافوا العديد من التعليقات، وتمنوا الرحمة والمغفره للفنان الراحل محمود عبد العزيز.
 


الجدير بالذكر أن الفنان محمود عبد العزيز تزوج من بوسي شلبي وقيل أنها السبب وراء الطلاق من زوجته الأولي جيجي على الرغم من أنها صديقتها المفربة.
وأعلنت بوسي شلبي  بعد الزواج من الفنان محمود عبد العزيز خلال لقائها في إحدي اللقاءات عن مدي فرحتها بزوجها من محمود عبد العزيز، فقالت: "محمود عبد العزيز هو حلم حياتي الذي أصبح حقيقة‏ ‏ وأحسد نفسي عليه، وأنا كنت أعرف محمود وأنا طفلة صغيرة لأنه كان صديقاً شخصياً لأختي ولعائلتي وأحببته وحلمت بالزواج منه وأحمد الله أنه حقّق لي حلمي".
يذكر أن محمود عبد العزيز بدأ مسيرته الفنية في بداية السبعينات من خلال التلفزيون بعدما شارك مع المخرج نور الدمرداش في مسلسل “الدوامة”ثم شارك في فيلم “الحفيد” وحقق نجاح كبير .
المصدر: الجميلة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
03:23 | 2022-11-15
02:00 | 2022-11-15
16:00 | 2022-11-14
14:00 | 2022-11-14
11:00 | 2022-11-14
08:00 | 2022-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website