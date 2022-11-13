بعد دخولها المستشفى... ما آخر المستجدات الصحيّة للفنانة المعروفة؟

طمأنت الفنانة شذى جمهورها على صحتها، وقالت إنها خرجت من المستشفى بعد إجراء الفحوصات والعلاج اللازم، حيث إنها كانت تشعر بصداع شديد.



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وكانت شذى قد نشرت على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" صورة لها وهى بأحد المستشفيات، وقالت فيها إنها تعاني من ارتفاع في الضغط.





(اليوم السابع) وأضافت أنّها تحسنت، وشكرت جميع أصدقائها الذين اطمئنوا عليها.وكانت شذى قد نشرت على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" صورة لها وهى بأحد المستشفيات، وقالت فيها إنها تعاني من ارتفاع في الضغط.(اليوم السابع)