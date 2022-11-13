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المرأة

كيف هنأت نانسي عجرم مايا دياب بعيد ميلادها؟

Lebanon 24
13-11-2022 | 11:00
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هنأت الفنانة نانسي عجرم الفنانة مايا دياب بعيد ميلادها، متمنية لها المزيد من النجاح والسعادة. وكتبت عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "مايا عقبال المية واتمنالك أيام حلوة مثل قلبك".
 

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مايا دياب

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