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المرأة
كيف هنأت نانسي عجرم مايا دياب بعيد ميلادها؟
Lebanon 24
13-11-2022
|
11:00
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هنأت الفنانة نانسي عجرم الفنانة مايا دياب بعيد ميلادها، متمنية لها المزيد من النجاح والسعادة. وكتبت عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "مايا عقبال المية واتمنالك أيام حلوة مثل قلبك".
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