كيف هنأت نانسي عجرم مايا دياب بعيد ميلادها؟

هنأت الفنانة نانسي عجرم الفنانة مايا دياب بعيد ميلادها، متمنية لها المزيد من النجاح والسعادة. وكتبت عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "مايا عقبال المية واتمنالك أيام حلوة مثل قلبك".

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