بصيحة الريش.. يسرا تتألق في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور)

ظهرت الفنانة يسرا بإطلالة أنيقة وجذابة على السجادة الحمراء، خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ44.





وأطلت يسرا مرتدية فستان طويل باللون الأسود، يتميز بأنه بصيحة الريش. واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانين.

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ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللون الأسود، وارتدت مجوهرات مكونة من كوليه وخاتم وحلق.





وعلى السجادة الحمراء لافتتاح فعاليات الدورة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، توافد النجوم والنجمات بإطلالات أنيقة وجذابة. وعلى السجادة الحمراء لافتتاح فعاليات الدورة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، توافد النجوم والنجمات بإطلالات أنيقة وجذابة.

وتحرص النجمات على الظهور بإطلالات عادة ما تسرق عدسات المصورين وتخطف الأنظار وتُصبح حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، سواء على "الريد كاربيت" في الافتتاح، أو على مدار فترة إقامة المهرجان المقام بدار الأوبرا المصرية.



وتتنوع إطلالات النجوم ما بين الأنيقة والجريئة والمتميزة والتقليدية وحتى السيئة أو غير المناسبة، على مدار أيام المهرجان الذي يقام في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الحالي.