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المرأة

بإطلالة ملكية.. سوسن بدر على السجادة الحمراء (صور)

Lebanon 24
14-11-2022 | 11:00
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أطلت الفنانة سوسن بدر، بإطلالة ملكية على السجادة الحمراء من فعاليات افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي انطلق ليلة أمس.


وارتدت فستانا سك طويل ومقفول من الرقبة، مزود بإكستنشن طويل، باللون الذهبي اللامع.
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واعتمدت تصفيفة شعر المعتادة " البوي كت" باللون الأبيض، مع مكياجًا قويًا في رسمة العيون البارزة.
 
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ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللون الذهبي اللامع، مع وضع مجوهرات ماسية تمثلت في أقراط.
 
بإطلالة أنيقة.. سوسن بدر تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي (فيديو)



وعلى السجادة الحمراء لافتتاح فعاليات الدورة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مساء الاحد، توافد النجوم والنجمات بإطلالات أنيقة وجذابة.
 
على هامش مهرجان القاهرة السينمائي.. سوسن بدر: التكريم بيسعدنا وإحنا عايشين - مصر الأن



وتتنوع إطلالات النجوم ما بين الأنيقة والجريئة والمتميزة والتقليدية وحتى السيئة أو غير المناسبة، على مدار أيام المهرجان الذي يقام في الفترة من 13 إلى 22 تشرين الثاني الحالي.
المصدر: مصراوي
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