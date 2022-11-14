بإطلالة ملكية.. سوسن بدر على السجادة الحمراء (صور)







وارتدت فستانا سك طويل ومقفول من الرقبة، مزود بإكستنشن طويل، باللون الذهبي اللامع.

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واعتمدت تصفيفة شعر المعتادة " البوي كت" باللون الأبيض، مع مكياجًا قويًا في رسمة العيون البارزة. أطلت الفنانة سوسن بدر، بإطلالة ملكية على السجادة الحمراء من فعاليات افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي انطلق ليلة أمس.وارتدت فستانا سك طويل ومقفول من الرقبة، مزود بإكستنشن طويل، باللون الذهبي اللامع.واعتمدت تصفيفة شعر المعتادة " البوي كت" باللون الأبيض، مع مكياجًا قويًا في رسمة العيون البارزة.







ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللون الذهبي اللامع، مع وضع مجوهرات ماسية تمثلت في أقراط. ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللون الذهبي اللامع، مع وضع مجوهرات ماسية تمثلت في أقراط.







وعلى السجادة الحمراء لافتتاح فعاليات الدورة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مساء الاحد، توافد النجوم والنجمات بإطلالات أنيقة وجذابة. وعلى السجادة الحمراء لافتتاح فعاليات الدورة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مساء الاحد، توافد النجوم والنجمات بإطلالات أنيقة وجذابة.