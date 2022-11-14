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لبلبة تبكي على مسرح القاهرة السينمائي والنجوم يحتفلون بعيد ميلادها (فيديو)

Lebanon 24
14-11-2022 | 03:19
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كرّم مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الـ44، الفنانة لبلبة، التي تأثرت بهذا التكريم بالدموع.
 
 
وحرصت لبلبة على توجيه الشكر إلى زملائها الفنانين وكذلك جمهورها، وقالت: "بِشكر كل شخص تعاونت معه ونشأت بينهم".
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وتابعت: "دومًا عندما كنت أشاهد الكواليس، أستعيد دعم والدتي لي ومساندتي وتقديرها لجهودي، إذ كانت تتنبأ لي في كل مرة بأنني سأتكرم، لكن ذلك لم يكن يحدث، وهذه المرة تكرم في غيابها".
 
ولم تتمالك لبلبة دموعها أثناء استعادتها ذكرياتها مع والدتها، قائلة: "أنا بتكرم النهاردة وهي مش موجودة، على فكرة والدتي كانت حامل فيّا، وبتتفرج على فيلم في السينما، وجالها وجع الولادة، وبسرعة لحقوها في المستشفى، ولو ماكنش حد لحقها، كنت أتولدت في السينما".


وأشارت لبلبة، خلال تكريمها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، إلى أنّ التكريم يأتي بالتزامن مع احتفالها بعيد ميلادها، كونها من مواليد يوم 13 تشرين الثاني، ما دفع حضور الحفل للاحتفال بعيد ميلادها، وغناء إحدى أغاني عيد الميلاد الشهيرة.
 
 

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