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المرأة

صراخ وشتائم.. فيديو يرصد ما حصل مع الممثلة الشهيرة ومنعها من دخول المهرجان (فيديو)

Lebanon 24
14-11-2022 | 08:00
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فوجئت الفنانة هند عاكف بمنعها من قبل منظمي حفل افتتاح الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، من الدخول إلى السجادة الحمراء بالمهرجان، قبل أن تقرر اقتحامها بنفسها.
 
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ونشبت مشادة كلامية بين هند، ومنظمي الحفل وقالت هند: "مينفعش الكلام ده عيب أنا فنانة ومن حقي أدخل، أنا بحضر المهرجان ده من الدورة الـ 18، عيب اللي بيحصل ده".


وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لمحاولة دخول هند على السجادة الحمراء ومنعها من قبل عدة فتيات من الدخول ونشوب مشادة كلامية بينهن.

وتواصلت "لها" مع إحدى المسئولات عن تنظيم حفل المهرجان، والتي أكدت أن سبب منع هند عاكف، من الدخول هو مخالفتها شروط "الدريس كود" التي وضعها الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، لحضور الفنانات، حيث كان من المقرر أن تحضر الفنانات بفساتين كلاسيك، ولكن هند عاكف حضرت بفستان أبيض اللون ومطبوع عليه صور مجموعة كبيرة من الفنانين.
المصدر: لها
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