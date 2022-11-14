Advertisement

المرأة

إليكِ 3 عادات مدمرة للزواج.. تجنبيها

Lebanon 24
14-11-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1010550-638040297343933606.png
Doc-P-1010550-638040297343933606.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعض الأزواج يصلون للطلاق وهم غير مدركين للأسباب التي أدت لتدمير علاقتهم، ففي بعض الأحيان تكون الأسباب غير واضحة، والسر يكمن في التفاصيل البسيطة والعادات اليومية التي يعتاد عليها الزوجين ويعتقدان أنها طبيعية، بينما تدمر هذه العادات العلاقة بين الزوجين ببطء وبشكل يكاد يكون غير ملحوظ، ليفيق الزوجان على حقيقة أن زواجهما قد انتهى.
Advertisement
1- عدم التعبير عن الغضب
من المنطقي أن يرتكب أحد الزوجين بعض الأخطاء التي تزعج الطرف الآخر وتصيبه بالغضب، بعض هذه الأخطاء تكون بسيطة، ولكنها في النهاية أمور مزعجة يجب التعبير عنها ومناقشتها حتى يعلم الطرف المتسبب في الإزعاج أن عليه التوقف عن هذا الفعل.
أما عدم التعبير عن الغضب، فإنه يسبب تراكم المشاعر السلبية، والتي تتحول في النهاية إلى ضغائن ليس من السهل التخلص منها، على الرغم من أنها تكون تراكمات لأمور بسيطة أصلاً.
2- استدعاء مشاكل الماضي
من المفترض أن المشاكل التي تم حلها أو الاعتذار عنها؛ تُطوى صفحتها، ولكن بعض الأزواج يقعون في خطأ فادح، وهو استدعاء مشاكل الماضي عند مناقشة مشكلة جديدة، مما يجدد المشاعر السلبية ويضاعفها، حيث يشعر الزوجان أن حياتهما مليئة بالمشاكل وأنه من الصعب حل هذه المشاكل والحصول على الاستقرار.
3- مناقشة المشاكل عبر الرسائل النصية
هذه عادة خاطئة جداً وتسبب تفاقم المشاكل بين الزوجين، فمناقشة المشاكل والخلافات يجب أن تكون وجهاً لوجه حتى يتمكن الزوجين من التواصل البصري والجسدي والتفاهم، أما الرسائل النصية فهي تزيد سوء التفاهم بين الزوجين.
 
المصدر: نواعم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
03:23 | 2022-11-15
02:00 | 2022-11-15
14:00 | 2022-11-14
11:00 | 2022-11-14
08:00 | 2022-11-14
05:00 | 2022-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website