إليكِ 3 عادات مدمرة للزواج.. تجنبيها

بعض الأزواج يصلون للطلاق وهم غير مدركين للأسباب التي أدت لتدمير علاقتهم، ففي بعض الأحيان تكون الأسباب غير واضحة، والسر يكمن في التفاصيل البسيطة والعادات اليومية التي يعتاد عليها الزوجين ويعتقدان أنها طبيعية، بينما تدمر هذه العادات العلاقة بين الزوجين ببطء وبشكل يكاد يكون غير ملحوظ، ليفيق الزوجان على حقيقة أن زواجهما قد انتهى.

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1- عدم التعبير عن الغضب

من المنطقي أن يرتكب أحد الزوجين بعض الأخطاء التي تزعج الطرف الآخر وتصيبه بالغضب، بعض هذه الأخطاء تكون بسيطة، ولكنها في النهاية أمور مزعجة يجب التعبير عنها ومناقشتها حتى يعلم الطرف المتسبب في الإزعاج أن عليه التوقف عن هذا الفعل.

أما عدم التعبير عن الغضب، فإنه يسبب تراكم المشاعر السلبية، والتي تتحول في النهاية إلى ضغائن ليس من السهل التخلص منها، على الرغم من أنها تكون تراكمات لأمور بسيطة أصلاً.

2- استدعاء مشاكل الماضي

من المفترض أن المشاكل التي تم حلها أو الاعتذار عنها؛ تُطوى صفحتها، ولكن بعض الأزواج يقعون في خطأ فادح، وهو استدعاء مشاكل الماضي عند مناقشة مشكلة جديدة، مما يجدد المشاعر السلبية ويضاعفها، حيث يشعر الزوجان أن حياتهما مليئة بالمشاكل وأنه من الصعب حل هذه المشاكل والحصول على الاستقرار.

3- مناقشة المشاكل عبر الرسائل النصية

هذه عادة خاطئة جداً وتسبب تفاقم المشاكل بين الزوجين، فمناقشة المشاكل والخلافات يجب أن تكون وجهاً لوجه حتى يتمكن الزوجين من التواصل البصري والجسدي والتفاهم، أما الرسائل النصية فهي تزيد سوء التفاهم بين الزوجين.