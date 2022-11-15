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المرأة

بعد حضور شاكيرا.. دوا ليبا توضح موقفها من افتتاح كأس العالم

Lebanon 24
15-11-2022 | 02:00
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قبل أيام من حفل افتتاح كأس العالم 2022، كشفت المغنية الإنجليزية دوا ليبا أنها لن تشارك في الحفل، والذي تتواجد فيه المغنية الكولومبية شاكيرا.

وقالت المغنية البالغة من العمر 27 عامًا والمولودة في لندن، أنها لن تحضر حفل افتتاح المونديال، بعد تقارير ربطتها بالحدث.
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وقالت عبر حسابها على "إنستجرام": "هناك حاليًا الكثير من التكهنات بأنني سأقدم في حفل افتتاح كأس العالم في قطر، لن أؤدي ولم أشارك في أي مفاوضات للقيام بالحفل".
وأضافت: "سأشجع إنجلترا من بعيد وأتطلع إلى زيارة قطر".
يذكر أن كأس العالم سيُقام بداية من حفل الافتتاح يوم 20 تشرين الثاني الجاري، بينما حفل الختام يوم 18 كانون اول القادم.
 
 
المصدر: جول
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