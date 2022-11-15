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المرأة

نجمة "ذا فويس كيدز" تكشف عن تحضيرها لأغنية جديدة باللهجة المصرية (فيديو)

Lebanon 24
15-11-2022 | 05:00
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رحبت الفنانة نور قمر، بردود الفعل التي لمستها مؤخراً، خاصة والتي علقت على اختلاف هيئتها وشكلها، بعد مرور 7 سنوات على مسابقة " ذا فويس كيدز" والتي شاركت بها.
 
وقالت نور قمر لـ كاميرا " سيدتي" على هامش حضورها فعاليات مهرجان " ضيافة" في دبي: "7 سنين عدوا على ذا فيوس كيدز والناس استغربت لما كبرت بس ردود أفعال الناس فرحتني".
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وأعربت نورعن سعادتها لتواجدها في مهرجان "ضيافة"، والذي وصفته بالمهرجان الهام، لافتة إلى أنها تتواجد في المهرجان من أجل الغناء، متمنية أن ينال أداؤها على إعجاب الناس.
 
وعن جديدها، كشفت نور انها تحضر لأغنية جديدة، ستقدمها باللهجة المصرية، وسيتم طرحها قريباً.
جدير بالذكر، أن الفنانة نور قمر حظيت باهتمام كبير من وسائل الإعلام العربية، التي تناقلت أصداء مشاركتها المتميّزة في الحلقة الثالثة لتجارب الأداء لأول نسخة من برنامج "ذا فويس كيدز" The Voice kids، فقد أبهرت الجميع عند غنائها مقطعاً من "برضاك يا خالقي" لأم كلثوم وهي أغنية يصعب تقديم أدائها.
المصدر: سيدتي
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