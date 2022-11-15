فنانة تتصدر التريند بعد ظهورها في مهرجان القاهرة السينمائي.. والجمهور: "مين دي؟" (صور)

تصدرت الفنانة هدى الإتربي تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ظهورها بملامح متغيرة، خلال حضور حفل افتتاح الدورة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

Advertisement





وتداول رواد السوشيال ميديا، صوراً قديمة لهدى وقارنوها بأحدث ظهور لها بمهرجان القاهرة السينمائي.



وكانت تعليقات الجمهور كثيرة ومنها: "مش عارف ليه البني آدم يبقي حلو وملامحه حلوة ويلعب في خلقته بالمنظر ده ويبوظها"، "مين دي؟ هدى الاتربي..لا بجد، دي كانت قمر". وتداول رواد السوشيال ميديا، صوراً قديمة لهدى وقارنوها بأحدث ظهور لها بمهرجان القاهرة السينمائي.وكانت تعليقات الجمهور كثيرة ومنها: "مش عارف ليه البني آدم يبقي حلو وملامحه حلوة ويلعب في خلقته بالمنظر ده ويبوظها"، "مين دي؟ هدى الاتربي..لا بجد، دي كانت قمر".

وانتشرت تساؤلات كثيرة، هل ما فعلته هدى الأتربي وزن زائد أو عملية تجميل؟



واثر ذلك، قال الدكتور أحمد أشرف، أستاذ جراحة التجميل، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن ما فعلته هدى الإتربي ليس عملية تجميل أو وزن زائد، وما هو إلا مجرد حقن بوتوكس مؤقت وليس دائم.

وقال أستاذ جراحة التجميل، إن حقن البوتوكس يتم في العيادة الخاصة بالطبيب ولا يصنف كعملية تجميل، بل هو حقن بسيط يستغرق من ربع إلى نصف ساعة، وتنتهي صلاحيته بعد 6 أشهر.

كما أوضح في حديثه عن تأثير البوتوكس: "لما فعاليته بتخلص وتأثيره بينتهي من الجسم، الوجه هيرجع طبيعي تاني، وتأثيرات البوتوكس السلبية مش هتظهر بشكل قوي عليها".