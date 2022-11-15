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المرأة

جينيفر أنيستون تنعى والدها: كنت من أجمل البشر

Lebanon 24
15-11-2022 | 16:00
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أعلنت الممثلة الاميركية جينيفر أنيستون وفاة والدها جون أنتوني أنيستون بمنشور مؤثر، عبَّرت فيه عن مدى حبها له، مشيرة إلى أن تاريخ وفاته يعتبر توقيتًا مثاليًا لمغادرته هذه الحياة.

وتوجَّهت جينيفر أنيستون عبر حسابها في إنستغرام وشاركت متابعيها عدة صور تجمعها بوالدها قديمة وحديثة، وأرفقتها بكلمات مؤثرة، جاء فيها: "والدي الجميل.. جون أنتوني أنيستون.. كنت من أجمل البشر الذين عرفتهم على الإطلاق. أنا ممتنة جدًا لأنك صعدت إلى السماء بسلام دون ألم وفي يوم 11/11، فقد كان لديك دائما توقيت مثالي، حتى يوم رحيلك، وسيحمل هذا الرقم إلى الأبد معنى أكبر بالنسبة لي الآن. سأحبك حتى نهاية الوقت".
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وبعث زملاؤها تعازيهم الحارة لها، فكتبت الفنانة جينيفر لوبيز: "أبعث لك الحب والقوة". من ناحيتها، علَّقت الممثلة ريس ويذرسبون: "أرسل لك جميع ملائكتي، أحبك أختي".

وأضافت الممثلة ليلي كولين: "أرسل لك كل حبي والنور والعناق الذي باستطاعتي بعثه لك".

 
(فوشيا)

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