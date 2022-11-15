19
o
بيروت
21
o
طرابلس
6
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
19
o
جونية
20
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
6
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
جينيفر أنيستون تنعى والدها: كنت من أجمل البشر
Lebanon 24
15-11-2022
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت الممثلة الاميركية جينيفر أنيستون وفاة والدها جون أنتوني أنيستون بمنشور مؤثر، عبَّرت فيه عن مدى حبها له، مشيرة إلى أن تاريخ وفاته يعتبر توقيتًا مثاليًا لمغادرته هذه الحياة.
وتوجَّهت جينيفر أنيستون عبر حسابها في إنستغرام وشاركت متابعيها عدة صور تجمعها بوالدها قديمة وحديثة، وأرفقتها بكلمات مؤثرة، جاء فيها: "والدي الجميل.. جون أنتوني أنيستون.. كنت من أجمل البشر الذين عرفتهم على الإطلاق. أنا ممتنة جدًا لأنك صعدت إلى السماء بسلام دون ألم وفي يوم 11/11، فقد كان لديك دائما توقيت مثالي، حتى يوم رحيلك، وسيحمل هذا الرقم إلى الأبد معنى أكبر بالنسبة لي الآن. سأحبك حتى نهاية الوقت".
Advertisement
وبعث زملاؤها تعازيهم الحارة لها، فكتبت الفنانة جينيفر لوبيز: "أبعث لك الحب والقوة". من ناحيتها، علَّقت الممثلة ريس ويذرسبون: "أرسل لك جميع ملائكتي، أحبك أختي".
وأضافت الممثلة ليلي كولين: "أرسل لك كل حبي والنور والعناق الذي باستطاعتي بعثه لك".
(فوشيا)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لمَن يملك دولارات في لبنان.. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
لمَن يملك دولارات في لبنان.. إليكم هذا الخبر
14:00 | 2022-11-15
15/11/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة قد تهزّ أوساط مطلوبين في البقاع.. معلومات تكشف الكثير
Lebanon 24
مُفاجأة قد تهزّ أوساط مطلوبين في البقاع.. معلومات تكشف الكثير
14:32 | 2022-11-15
15/11/2022 02:32:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ جديد من مصرف لبنان بشأن "صيرفة".. ماذا فيه؟
Lebanon 24
بيانٌ جديد من مصرف لبنان بشأن "صيرفة".. ماذا فيه؟
11:32 | 2022-11-15
15/11/2022 11:32:41
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر في عين المريسة وانتشارٌ أمني.. ما القصّة؟
Lebanon 24
توتر في عين المريسة وانتشارٌ أمني.. ما القصّة؟
12:53 | 2022-11-15
15/11/2022 12:53:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... إليكم تسعيرته المتداولة عصر اليوم
Lebanon 24
الدولار يرتفع... إليكم تسعيرته المتداولة عصر اليوم
09:49 | 2022-11-15
15/11/2022 09:49:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
04:00 | 2022-11-16
جمال شقيقة نوال بري المُحجبة حديث الجمهور.. تعرفوا إليها (صورة)
02:00 | 2022-11-16
بالـ"عكاز"... ممثلة أميركية مشهورة في أول ظهور لها بعد تشخيصها بمرض التصلب العصبي (صور)
14:00 | 2022-11-15
طرق بسيطة لتكوني أمًا عظيمة
11:00 | 2022-11-15
فنانة تتصدر التريند بعد ظهورها في مهرجان القاهرة السينمائي.. والجمهور: "مين دي؟" (صور)
09:15 | 2022-11-15
اعلامية تشكك بوعي شيرين وتواصل حملة المقاطعة ضدّها.. وهذا ما نشرته (صورة)
08:00 | 2022-11-15
نانسي عجرم تلهو مع ابنتها الصغيرة على البحر.. شاهدوا طرافتها (فيديو)
فيديو
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
Lebanon 24
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
01:00 | 2022-11-15
16/11/2022 11:37:37
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
00:45 | 2022-11-15
16/11/2022 11:37:37
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرة معروضة للبيع بسعر سيارة مستعملة! (فيديو)
Lebanon 24
طائرة معروضة للبيع بسعر سيارة مستعملة! (فيديو)
02:00 | 2022-11-12
16/11/2022 11:37:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact