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المرأة
بهذه الطريقة.. إيمي سمير غانم تحيّر الجمهور حول حملها
Lebanon 24
16-11-2022
|
05:00
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نشرت الفنانة إيمي سمير غانم عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الشخصي في "إنستغرام"، صورة من طفولتها بملامحها البريئة، وتفاعل معها جمهورها عبر تعليقات وتساؤلات عن سبب نشرها تلك الصورة.
وجاء نشر إيمي للصورة بعد تداول شائعات حول حملها، وهو ما دعا الجمهور للسؤال عمّا إذا كانت إيمي تؤكد صحة تلك الأخبار بهذه الصورة وأنها تنتظر طفلاً، أم أنها تحاول نفي تلك الأخبار، خاصة بعدما نشرت صورة لها عبر حسابها في "إنستغرام" أثارت الجدل حول حملها من زوجها الممثل حسن الرداد أثناء تواجدهما في باريس.
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وظهرت ايمي بفستان طويل مع كاب من الفرو، وكثُرت التعليقات حول إخفائها ملامح الحمل بالملابس الفضفاضة، وهو ما لاحظه الجمهور أيضاً خلال تواجدها مع زوجها للترويج لفيلمه الجديد، حيث حرصت على حمل حقيبتها وضمّها إلى بطنها في حركة أثارت الكثير من الجدل.
المصدر:
لها
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