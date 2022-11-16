Advertisement

المرأة

جمال شقيقة نوال بري المُحجبة حديث الجمهور.. تعرفوا إليها (صورة)

Lebanon 24
16-11-2022 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1011237-638041938489924015.png
Doc-P-1011237-638041938489924015.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

نشرت الإعلامية والممثلة نوال بري صورة عبر خاصية "الستوري" عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

 

وظهرت نوال مع شقيقتها المحجبة "غادة" وذلك بسبب عيد ميلاد الأخيرة.

 

وعلقت نوال على الصورة بالقول: "أحبك كثيراً. عيد ميلاد سعيد أم كمال."

 

 
Advertisement
 
 

ولفت المتابعون جمال شقيقة نوال، مشيرين إلى الشبه الكبير بين الشقيقتين.

 

يُذكر ان نوال تركت مجال الإعلام ودخلت مجال التمثيل وهي شاركت في مسلسل "عروس بيروت"، كما شاركت في مسلسل و"التقينا" الذي عرض في شهر رمضان الماضي على شاشة الـ MTV إلى جانب عدد كبير من الممثلين اللبنانيين.

المصدر: "رصد" لبنان 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
16:00 | 2022-11-16
14:00 | 2022-11-16
12:35 | 2022-11-16
11:00 | 2022-11-16
08:45 | 2022-11-16
08:00 | 2022-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website