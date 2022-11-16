جمال شقيقة نوال بري المُحجبة حديث الجمهور.. تعرفوا إليها (صورة)

نشرت الإعلامية والممثلة نوال بري صورة عبر خاصية "الستوري" عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وظهرت نوال مع شقيقتها المحجبة "غادة" وذلك بسبب عيد ميلاد الأخيرة.

وعلقت نوال على الصورة بالقول: "أحبك كثيراً. عيد ميلاد سعيد أم كمال."

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ولفت المتابعون جمال شقيقة نوال، مشيرين إلى الشبه الكبير بين الشقيقتين.

يُذكر ان نوال تركت مجال الإعلام ودخلت مجال التمثيل وهي شاركت في مسلسل "عروس بيروت"، كما شاركت في مسلسل و"التقينا" الذي عرض في شهر رمضان الماضي على شاشة الـ MTV إلى جانب عدد كبير من الممثلين اللبنانيين.