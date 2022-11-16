خطوات بسيطة تساعدك على شدّ وجهك... والفرق تلاحظينه خلال أيام!

غالباً ما تسعى السيدات وحتى الشابات الى المحافظة على بشرة صافية خالية من التجاعيد، ومن هنا الحاجة للجوء الى ماسكات طبيعية سريعة المفعول.. اليك هذه "الخلطة" البسيطة والتي ستمكّنك من ملاحظة الفرق خلال أيام قليلة.

مكوّناتها موجودة في كلّ منزل: زبادي، بياض بيضة وسكر.أمّا طريقة التحضير فتختصر بالآتي:في البداية افصلي بياض البيضة عن الصفار ووضعيه داخل وعاء جانبي.ثمّ أضيفي على بياض البيض ملعقة كبيرة من الزبادي، وبعدها أضيفي نصف ملعقة من السكر.بعد ذلك، أخلطي هذه المكونات مع بعضها البعض لكي تندمج وتصبح خليط واحد.ضعي الماسك على وجهك ورقبتك واتركيه لمدة نصف ساعة حتى يصبح الوجه مشدوداً.وفي خطوة نهائية، اغسلي وجهك بمياه دافئ، من ثم بمياه بارد.