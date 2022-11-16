شعرك تالف وجاف... إليك الحل!

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تعرّض الشعر إلى عوامل عديدة تؤدي إلى جفافه وتكسره وفقدانه حيوتيه، لذلك من الضروري جداً أن تعالجي مشكلة جفاف الشعر، كي ينمو بصحة جيدة.. هذه الخلطة الطبيعية المؤلّفة من الأفوكادو والزيت لن تندمي على اعتمادها!المكونات:- ملعقة كبيرة من زيت القمح- ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا- حبة أفوكادوطريقة التحضير سهلة جداً، كل ما عليك فعله هو اعتماد الخطوات التالية:إهرسي الأفوكادو جيداً، ثم ضعي الزيوت فوقها، واخلطي المزيج جيداً كي يتحول الى مزيج متجانس.ضعي الخلطة على شعرك من الرؤوس إلى الأطراف، ثم لفي منشفةً دافئةً حول شعرك، واتركيها من نصف ساعة إلى ساعة.بعدها اغسلي شعرك جيداً.