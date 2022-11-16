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المرأة

هنا الزاهد تكشف سر غيابها عن مهرجان القاهرة السينمائي... هل استبعدت؟

Lebanon 24
16-11-2022 | 16:00
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مع تزايد شكاوى نجوم الفن من عدم دعوتهم لحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، ورواج قائمة غير رسمية لنجمات لا يلتزمن بـ "الدريس كود" الذي وضعه رئيس المهرجان حسين فهمي، بادرت الفنانة هنا الزاهد لتوضيح موقفها مؤكدة أنها متواجدة منذ شهرين في بيروت لتصوير أحد أعمالها الفنية، ولن تعود إلى القاهرة قبل أسبوع.
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وردت الزاهد على تلميحات استبعادها من حضور حفل افتتاح الدورة الـ 44 لمهرجان القاهرة السينمائي رغم تواجدها على السجادة الحمراء طوال السنوات الماضية، ببث مقطع فيديو من داخل "كرفان" بموقع تصوير مسلسلها الجديد في لبنان، وأشارت إلى تواجدها لمدة شهرين في بيروت برفقة النجم أحمد صلاح السعدني لتصوير مسلسل "سيب وأنا سيب"، وقالت إن التصوير سيمتد لأسبوع آخر، في تلميح لغيابها عن حفل الختام المقرر يوم 22 تشرين الثاني الجاري.
المصدر: سيدتي
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