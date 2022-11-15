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المرأة
للتخلص من الكلف والبقع الداكنة... إليك هاتين الوصفتين
Lebanon 24
15-11-2022
|
23:00
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تعاني غالبية السيدات من مشكلة الكلف، وهو اضطراب تصبّغ شائع يؤدي إلى ظهور بقع بنية أو رمادية على الوجه، خاصة على جسر الأنف، الجبهة والخدّين. ويحدث هذا عندما ينتج الجلد المزيد من الميلانين أو الصبغة التي تجعل بقعاً من الجلد تبدو أغمق من المناطق المحيطة بها.
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وتسعى السيدات الى علاج الكلف بالكريمات الطبية وكريمات التقشير، ولكن من الممكن أيضاً تخفيف مناطق فرط التصبّغ باستخدام بعض الوصفات الطبيعية سهلة التحضير.
إذا كنتِ تعانين من الكلف والتصبّغات المزعجة، ينصحك خبراء الجمال باستخدام وصفة العدس الأحمر، التي تعتبر علاجاً فعالاً للحدّ من فرط التصبغ، فهذا النوع من العدس غني بالمواد المضادة للأكسدة المعروفة بأنها جيدة للبشرة.
وللتطبيق، انقعي 50 غراماً من العدس الأحمر في وعاء من الماء واتركيه طوال الليل، ثم استخدمي عند الصباح خلاطاً للحصول على معجون جيد، ثم ضعي العجينة بالتساوي على وجهك واتركيها لمدة 20 دقيقة، بعدها اغسليه بالماء البارد.
كذلك يمكنك الاستعانة بنبتة الألوفيرا الغنية بالألوين، وهو مركّب طبيعي لإزالة الصباغ ويعمل بفعالية كعلاج فرط تصبغ.
كل ما عليم فعله هو وضع الألوفيرا النقي مباشرة على البشرة، على المناطق المرصودة لمدة 10 دقائق، أو قبل وقت النوم، واتركيه على وجهك، ثم اغسليه باستخدام الماء الفاتر في صباح اليوم التالي.
المصدر: لها
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