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فنون ومشاهير

بعد دوا ليبا.. شاكيرا تغيب عن حفل افتتاح كأس العالم

Lebanon 24
17-11-2022 | 02:00
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وجهت المطربة العالمية شاكيرا صدمة لعشاق كرة القدم، بعدما قررت عدم المشاركة في حفل افتتاح كأس العالم قطر 2022.
ومن المقرر اقامة حفل الافتتاح للحدث الأهم في اللعبة، يوم الأحد القادم على ملعب البيت في قطر أمام 60 ألف متفرج.
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ووسط التوقعات بحضور المطربة الكولومبية لحفل الافتتاح، خرجت أدريانا دورونسورو ، الصحفية في برنامج "El programa de Ana Rosa" لتؤكد غياب شاكيرا عن الحفل.
وقالت خلال حديثها:"لقد أكدوا لي أن شاكيرا لن تظهر للغناء في حفل الافتتاح، لكنها ستلعب دورًا ما طوال المونديال".
ومن جانبها لم تخرج المطربة المعروفة بأي بيان أو تصريح رسمي عن حقيقة هذا الأمر، وسط تأكيدات بحضور صديقها السابق ومدافع برشلونة المعتزل جيرارد بيكيه لحفل الافتتاح ضمن كبار الضيوف.
جدير بالذكر أن المطربة المعروفة دوا ليبا قد أعلنت مؤخرًا هي الأخرى عن عدم مشاركتها في افتتاح كأس العالم.
 
المصدر: جول

فنون ومشاهير

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