"راضية بكل ابتلاء".. فنانة مصرية تتعرض لوعكة صحية مفاجأة

كشفت الفنانة المصرية منى فاروق عن إصابتها بوعكة صحية، اضطرت معها للدخول إلى المستشفى، حيث نشرت عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام"، صورة بدت فيها على فراش المرض ويدها موصولة بالمحاليل الطبية.

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وعلّقت منى على الصورة قائلةً: "اللهم إني راضية بكل ابتلاء وألم، اللهم اجعله رفع درجات إلى فردوسك الأعلى".



وكانت منى فاروق قد أعلنت في وقت سابق، من خلال صورة نشرتها عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام"، عن إصابتها بمرض خطِر.

وظهرت منى في الصورة والدماء تغطي سريرها، وعلّقت عليها قائلة: "الحمد الله أدعولي"، وهو ما جعل الكثيرين يدعون لها في تعليقاتهم بالشفاء العاجل.



ولم تكشف منى السبب وراء هذه الدماء المنتشرة في الصورة، واكتفت بتعليقها، وهو ما أقلق متابعيها عليها.



وكانت منى قد أثارت الجدل أيضاً بعدما نشرت مقطع فيديو كشفت فيه عن إصابتها بمرض خطِر، حيث أكدت أنها مصابة بضيق في الشرايين، مما يعرّضها للإغماء والنزيف.



وتحدثت منى فاروق عن أمور عدة خاصة بها. حيث قالت إنها تظهر في الفيديو من دون مكياج، وكشفت أنها لا تبصر بإحدى عينيها إلا بنسبة 30 في المئة فقط، مؤكدةً أنها تعجز عن إجراء عملية تصحيح البصر لوجود مشكلة في هذه العين يجب علاجها أولاً، ما يشير إلى خطورة الأمر عليها.