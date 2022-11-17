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المرأة

بفستان جريء.. فنانة مصرية تخالف قواعد اللباس المحتشم في مهرجان القاهرة (صورة)

Lebanon 24
17-11-2022 | 11:00
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رغم عدم حضورها حفل افتتاح "مهرجان القاهرة السينمائي الدولي" من دون ذكر لأسباب الغياب، حرصت الفنانة رانيا يوسف على حضور فعاليات ثاني أيام هذا المهرجان في دورته الـ44.
وظهرت رانيا بإطلالة مثيرة خالفت بها الـ"دريس كود" الذي أقرّه الفنان حسين فهمي لحضور المهرجان، حيث تألقت بفستان قصير ذهبي اللون ومكشوف الصدر، وهو ما يخالف الشرط الذي وضعه رئيس المهرجان حيث أكد على الحشمة في الملابس.
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وكانت رانيا قد أثارت جدلاً واسعاً قبل بدء فعاليات المهرجان، بتصريحاتها عن قرارات الفنان حسين فهمي بشأن الـ"دريس كود" في "مهرجان القاهرة السينمائي"، حيث قالت: "أنا مستغربة بس هنعمل اللي يريحهم، ما دام اللبس هيكون فورمال، فسبوني أخترع ليكم بدلة ومش هتبقى أي بدلة هتبقى بدلة باسم رانيا يوسف، وانتظروا بدلتي في الدورة الجديدة المليئة بالمفاجآت".
 


ويُعد فيلم "التاروت" آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف، حيث انتهت من تصويره أخيراً، وهو يضم الكثير من الفنانين، بينهم: سمية الخشاب، علاء مرسي، عبد العزيز مخيون، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف معتز المفتي وإخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه في إطار قضية اجتماعية. ويعتبر هذا الفيلم أول تعاون بين الفنانتين سمية الخشاب ورانيا يوسف بعد انقطاع لأكثر من 20 عاماً، منذ مشاركتهما معاً في مسلسل "عائلة الحاج متولي"، الذي يُعد من أهم الأعمال الفنية في الدراما المصرية، وهو من بطولة الفنان القدير الراحل نور الشريف، وقد حقق نجاحاً كبيراً حين عرضه.
المصدر: لها
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