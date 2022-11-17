5 سمات مميزة للعلاقة الصحية.. هل هي موجودة في زواجك؟

لا يمكن الحكم على كون العلاقة صحية أم سامة إلا بعد مرور الزوجين باختبارات وتحديات الحياة. يمكنكِ التعرف على أهم سمات مميزة للعلاقة الصحية. تحققي من زواجك لتعرفي هل هي موجودة فيه أم لا.



Advertisement العلاقة الصحية تتميز بالصدق والشفافية بين الطرفين، ليس فقط عبر مصارحة الآخر بالحقائق، بل في عدم حجب المعلومات عنه، والأهم في صدق النوايا، فالشريك في العلاقة الصحية يحمل نوايا طيبة لشريكه، ولا يصارحه بشيء لغرض خفي، بل يكون صادقاً في نواياه تجاهه. 1- الصدق والشفافيةالعلاقة الصحية تتميز بالصدق والشفافية بين الطرفين، ليس فقط عبر مصارحة الآخر بالحقائق، بل في عدم حجب المعلومات عنه، والأهم في صدق النوايا، فالشريك في العلاقة الصحية يحمل نوايا طيبة لشريكه، ولا يصارحه بشيء لغرض خفي، بل يكون صادقاً في نواياه تجاهه.

2- الانفتاح في المشاعر

الزوجان في العلاقة الصحية لديهما حرية التعبير عن المشاعر سواء كانت إيجابية أو سلبية، وخاصة عند الشعور بالضعف أو الحزن أو الألم، فالعلاقة الصحية تخلق بيئة آمنة للانفتاح في المشاعر دون الخوف من أحكام الطرف الآخر، ودون القلق من استغلال هذه المشاعر فيما بعد.

3- القدرة على مناقشة الخلافات بنجاح

من أهم المميزات التي يتمتع بها الشريكان في العلاقة الصحية، هي قدرتهم على مناقشة الخلافات بينهما بصراحة وهدوء، حتى التوصل إلى أرض مشتركة بينهما، والوصول إلى حلول جذرية لهذه الخلافات، وبالتالي لا تتفاقم الخلافات بينهما في المستقبل وتهدد العلاقة.

4- القدرة على التواصل المستمر

التواصل الصحي المستمر بين الزوجين هو أساس العلاقة الزوجية الناجحة المستقرة، فالتواصل يضمن تعزيز التفاهم بين الزوجين، وتوطيد العلاقة بينهما، وبالتالي يغيب سوء التفاهم، ويصبح لا مجال للصمت الزوجي الذي يؤدي إلى موت العلاقة ببطء.

5- وجود دائرة اجتماعية تدعم العلاقة

يتميز الزوجان في العلاقة الصحية بالمرونة، كما ان لديهم مهارة تكوين علاقات صحية وجيدة، لذا نجدهم محاطين بدوائر اجتماعية تدعم العلاقة بينهما، لتكون هذه الدوائر بمثابة خط دفاعي يحافظ على العلاقة عندما يواجه الزوجان مشاكل أو أزمات صعبة.