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المرأة

تيفاني ترامب تتلقى هدايا "غريبة" بعد زفافها.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
17-11-2022 | 23:00
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احتفلت ابنة الرئيس الاميركي السابق تيفاني ترامب بزفافها منذ ايام، حيث توجهت الانظار الى الهدايا التي تلقتها.

وقد تحدثت صديقة تيفاني عن الهدايا الغريبة التي رأتها خلال حفل الزفاف بعدما فتحتها امام الجميع، كاشفة خفايا اخرى حول الحفل، اذ اشارت الى ان تيفاني تلقت عدد كبير من الملابس الداخلية المزخرفة.
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وتابعت أن العروس كانت "مبتهجة" وأنها "بدت جميلة"، مضيفة: "لقد كانت متحمسة للغاية ووالدة مايكل كانت هناك أيضًا.. لقد كان الجميع متحمسون للغاية، لم يكن هناك دراما ، فقط الكثير من الحب والإثارة".
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